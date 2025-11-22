罹癌4徵兆常被忽視 腫瘤學家提醒：應盡快就醫

我的頻道

記者顏伶如╱綜合報導
腫瘤專家指出，喝酒之後淋巴結疼痛，是罹患癌症徵兆之一，不可忽視。示意圖。(取自123RF)
邁阿密大學(University of Miami)西爾維斯特綜合癌症中心(Sylvester Comprehensive Cancer Center)醫學教授塞克雷斯(Mikkael A. Sekeres)，日前在華盛頓郵報撰文表示，身為研究腫瘤學者，看到病患發現常見與罕見的罹癌徵兆，病人發現最常見的徵兆包括乳房硬塊、泌尿道問題、排便習慣改變、長期咳嗽等，但某些較少引起注意的現象，其實可能透露得到癌症，其中有四個令人意外的徵兆，如果出現就應該找醫生評估。

喝酒後淋巴結疼痛

塞克雷斯指出，多年前照顧過的一位女性患者曾說，每次只喝一杯酒之後就出現持續一、兩天的胸痛，後來電腦斷層掃描發現她的肺部有個大塊腫塊，切片檢查證實是何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)。

許多人喝酒之後由於食道炎、胃炎而胸腔下方或腹部出現疼痛或刺激，服用制酸劑或質子泵抑制劑就可緩解，但如果喝酒之後，身體某個特定部位持續疼痛，例如淋巴結或下背部，便可能是癌症徵兆。研究發現，何杰金氏淋巴瘤患者至少5%有這種狀況。

稍微受傷就骨折

輕微受傷就骨折相當罕見，特別是在年輕成人身上，這類骨折通常暗示潛在癌症。原發於骨頭或轉移到骨頭的癌症會削弱骨骼強度，導致「病理性骨折」(pathologic fracture)。因為癌症擴散到骨頭而出現骨折的機率，是原發性骨癌導致骨折的500倍，最常見的狀況是癌症發生在乳房、肺部、甲狀腺、腎臟、攝護腺，然後癌細胞轉移到骨頭。

鈣指數飆高

針對5萬名基礎醫療患者的研究結果顯示，血鈣指數升高的患者，隔年被診斷出癌症的機率，是血鈣正常者的兩倍以上，血鈣愈高，癌症風險愈高。由於癌症而導致高血鈣的患者，通常相關症狀包括腎結石與骨骼疼痛、噁心或便秘、包括情緒改變或認知功能障礙等行為異常。

乳房疼痛、腫脹

乳房疼痛、腫脹或搔癢，最常見於哺乳期婦女，如果沒有哺乳卻出現這些症狀，則可能是發炎性乳癌的徵兆。

輕微受傷就骨折相當罕見，特別是在年輕成人身上，這類骨折通常暗示潛在癌症。示意圖，當事人非癌症患者。(路透)

