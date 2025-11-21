高薪還能到處玩 年輕人瘋搶這工作

為超級富豪擔任家庭保母，隨著雇主造訪全球知名度假勝地，是愈來愈多Z世代年輕人嚮往的工作。示意圖 (美聯社)

來自科羅拉多州的奧哈根(Cassidy O'Hagan)才28歲，卻已去過許多過去連作夢也不曾造訪的觀光 勝地，例如馬爾地夫、波多黎各和杜拜。更棒的是，奧哈根不必特地請假，遊訪這些景點是她工作的一部分。

什麼工作聽起來這麼誘人？答案是超級富豪家庭保母。奧哈根享有401K退休計畫、醫療保健福利和帶薪假，年薪介於15萬至25萬美元。其他隱藏福利則有私人主廚製作的餐點、專屬「保母衣櫃」及個人司機，奧哈根也能搭乘私人噴射機環遊世界。

包括奧哈根在內，美國捨棄白領工作、偏好為超級富豪家庭和財產效勞的Z世代愈來愈多。對許多年輕人而言，相較於攀爬愈來愈不穩固的職業階梯，保母、管家、私人司機和私人廚師等工作不只收入高，而且更迷人且有活力。

2000年富比世 (Forbes)全球億萬富豪榜上有322人，如今已超過3000人。瑞銀(UBS)日前也在報告中指出，全球擁有可投資資產介於100萬至500萬美元的人數在過去25年增加三倍，已達到5200萬人。隨著超級富豪激增，他們的豪宅、飛機和遊艇數量也快速上升，這些財產都需要專人照料。

在疫情後招聘熱潮引發的搶人大戰帶動下，這類工作薪資和福利變得更加誘人。Tiger Recruitment網站上一個管家職缺年薪上看12萬美元，一個保母職缺年薪最高達到15萬美元。Tiger Recruitment上也有一個需要在紐約、東漢普頓、亞斯本(Aspen)和貝萊爾(Bel Air)房地產之間奔波的「住宅總管」職缺，年薪介於20萬至25萬美元。

人力仲介機構Celebrity Personal Assistant Network創辦人丹尼爾(Brian Daniel)表示，私人員工向來有點帶著誤打誤撞的成分進入這個領域，但現在進入這個產業的新人不只較年輕，且多擁有大學學位。丹尼爾說：「我收過有博士學位的人寄來的電子郵件，其他還有律師、企業主和曾任職於不動產業的人。」

Tiger Recruitment私人員工招聘專員愛德華茲(Ruth Edwards)指出，私人員工之所以待遇優渥，是因為許多職位要求在一般朝九晚五以外時間待命，而且有時候必須長時間工作。丹尼爾則表示，在這個充滿名人和億萬富豪的產業工作必須精力充沛，因為節奏永遠很快，壓力可能比在華爾街 工作還大。