退休族遇天災 20萬買房現值10元

記者顏伶如╱綜合報導
今年1月的洛杉磯寶馬山花園野火，據估計有超過1200棟建築付之一炬。(路透)
今年全美遭遇多起重大天然災害，包括洛杉磯的野火、德州的洪水，無數人的財產化為烏有，其中不乏原本應該頤養天年的退休族，這些人被迫重新開始人生，憑著堅韌精神重建家園。

華爾街日報報導，住在加州蘭喬帕洛斯維迪斯(Rancho Palos Verdes)葡萄牙灣(Portuguese Bend)的82歲退休學校心理諮商師莎莉‧瑞夫斯(Sallie Reeves)，於1980年代以20萬7000元買下一棟占地2584平方呎的三房海景住宅，不料幾十年來，一直處於緩慢山體滑坡的陰影下，連續幾年豪雨使問題雪上加霜。

2024年2月，一場土石流幾乎把房子劈成兩半，房子的一端地基下陷九吋。一年多後的現在，她獨自帶著兩隻狗住在車庫，電力跟瓦斯都被切斷，靠太陽能電池板及丙烷發電機維持生活，十年前中風的丈夫約翰(John)跌倒後，已住進五哩外的安養機構。

瑞夫斯原本想像的晚年生活並非如此，但她不打算離開，「我在這裡住得開心」。瑞夫斯的住家經過重新鑑價，估計只值10元，對她來說可以少繳房產稅。她已花費數萬元整修房屋，目前正在等待聯邦急難管理局(FEMA)批准市府主導的房屋收購計畫。如果計畫通過，瑞夫斯拿到FEMA補助款之後就必須完全撤離，房子將被改成開放空間。

75歲的薛恩(Bob Schoen)與妻子凱倫(Caren)住在佛羅里達州薩尼貝爾島(Sanibel Island)的2100平方呎三臥室住宅，是2011年以66萬元買下的，當年從威斯康辛州搬來時，對於颶風風險並沒有太多概念。2022年9月伊恩颶風(Hurricane Ian)來襲，薛恩夫妻撤離到芝加哥的女兒家裡住了10天，返回佛州後，發現房子被洪水徹底摧毀，重建費用約要45萬元。薛恩跟保險公司一番交涉，還需動用大約10萬元退休存款。

好不容易裝修完畢，2024年9月又接連遇到颶風海倫(Hurricane Helene)及颶風米爾頓(Hurricane Milton)，整修費用又要45萬元，再次動用10萬退休存款。今年5月他們以122萬元把房子賣掉，比颶風伊恩災情之前的估價少了50萬元，兩人決定搬到與孩子較近的北卡羅來納州路易斯維爾(Lewisville)。薛恩說，過去三年彷彿活在地獄，身心飽受折磨，壽命短了好幾年，幸好重新站穩。

85歲退休建築師霍格(Harlan Hogue)與妻子弗勞克(Frauke)從1970年代以來一直住在加州洛杉磯的寶馬山花園(Pacific Palisades)，今年1月野火肆虐房屋燒毀重建要90萬。霍格說，感覺像經歷戰爭，失去一切，「我正在設計新家，覺得很有趣」。

2022年9月伊恩颶風襲擊佛州，70歲的凱西·希克無助地坐在全毀的房子前面。(美...
颶風伊恩 退休 加州

