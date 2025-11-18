我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

美國愈來愈多大學生「雙主修」 調查：被裁員機率可降56%

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學生雙主修呈上升趨勢，這是因為學生對畢業後的就業市場覺得難以預測。圖為大學生參加科技公司在亞特蘭大舉辦的工作博覽會。(美聯社)
大學生雙主修呈上升趨勢，這是因為學生對畢業後的就業市場覺得難以預測。圖為大學生參加科技公司在亞特蘭大舉辦的工作博覽會。(美聯社)

由於擔心大學教育跟不上就業市場及經濟狀況的變化速度，全美愈來愈多大學生選擇雙主修(double major)。研究顯示雙主修的大學生，遭到裁員、減薪等的機率約低56%。

非營利獨立教育媒體「赫欽格報告」(The Hechinger Report )在分析聯邦數據後指出，無論在公立還是私立大學，大學生雙主修均呈上升趨勢，這是因為學生對畢業後的就業市場覺得難以預測。雙主修和雙學位(dual degree)不同，雙主修是指一個學位包含兩個主修領域，而雙學位就是兩個不同科系的學位。

華盛頓郵報的報導引述了麥迪遜威斯康辛大學雙主修的學生韋森(Drew Wesson)的說法，「畢業後進入就業市場，多少會讓人感到恐懼」。他原只修讀新聞學，在入學一年後就跟其他三分之一同學一樣，再加一個主修領域，攻讀國際安全。

國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)指出，麥迪遜威斯康辛大學的雙主修學生人數，在過去10年增加了25%。

耶魯大學2024年雙主修畢業生人數較2014年大增111%、芝加哥大學增加128%、哈佛大學增加334%、卓克索大學(Drexel University)的增幅更多達591%。

根據國家教育統計中心數據，在2023至2024學年度，全美約480萬名大學院校畢業生共取得近540萬張文憑(學位或證書)，這即是說約有12%的畢業生，擁有一個或以上的文憑，10年前的比率僅為6%。

值得注意的是，輔修(minor)未納入統計，否則人數會更多。

康乃爾大學「未來學習實驗室」(Future of Learning Lab)主要研究科技及其他創新如何改變教育。實驗室副主任斯拉瑪(Rachel Slama)表示，在瞬息萬變的就業市場裡，學生們感到一種日益加劇的失控感，在沒法掌控的情況下，唯一能夠做的就是選擇更多專業來裝備自己。

這些學生的想法或許沒錯，俄亥俄州立大學與其他四所大學的研究人員，去年發表的研究報告顯示，擁有雙主修的畢業生，在經濟衰退期間，遭裁員、減薪或其他負面影響的機率降低56%。

研究的結論說明了多元化技能的重要性，如果對某個專業相關的技能需求下降，就可以從事還未受影響的另一專業。

幸好大多數大學及學院的學費都是按學期收取，無論本科生修讀多少課程都不會增加學費，除非要在暑期或延長學期修讀第二個專業。

但攻讀雙主修終究並非易事，通常情況下學生需要修滿超過畢業所需的最低學分。

裁員 俄亥俄州 耶魯大學

上一則

感恩節估有8180萬人出遊 9成開車 AAA：節前兩天交通最糟

下一則

耶魯如何逃過川普大刀？首位女校長麥金尼斯是關鍵

延伸閱讀

國際教育協會：今秋大學國際新生一年前減少17%

國際教育協會：今秋大學國際新生一年前減少17%
教爬樹、野外求生 大學選修課解鎖「人猿泰山」體驗

教爬樹、野外求生 大學選修課解鎖「人猿泰山」體驗
新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人

新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人
350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費