美國愈來愈多大學生「雙主修」 調查：被裁員機率可降56%

大學生雙主修呈上升趨勢，這是因為學生對畢業後的就業市場覺得難以預測。圖為大學生參加科技公司在亞特蘭大舉辦的工作博覽會。(美聯社)

由於擔心大學教育跟不上就業市場及經濟狀況的變化速度，全美愈來愈多大學生選擇雙主修(double major)。研究顯示雙主修的大學生，遭到裁員 、減薪等的機率約低56%。

非營利獨立教育媒體「赫欽格報告」(The Hechinger Report )在分析聯邦數據後指出，無論在公立還是私立大學，大學生雙主修均呈上升趨勢，這是因為學生對畢業後的就業市場覺得難以預測。雙主修和雙學位(dual degree)不同，雙主修是指一個學位包含兩個主修領域，而雙學位就是兩個不同科系的學位。

華盛頓郵報的報導引述了麥迪遜威斯康辛大學雙主修的學生韋森(Drew Wesson)的說法，「畢業後進入就業市場，多少會讓人感到恐懼」。他原只修讀新聞學，在入學一年後就跟其他三分之一同學一樣，再加一個主修領域，攻讀國際安全。

國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)指出，麥迪遜威斯康辛大學的雙主修學生人數，在過去10年增加了25%。

耶魯大學 2024年雙主修畢業生人數較2014年大增111%、芝加哥大學增加128%、哈佛大學增加334%、卓克索大學(Drexel University)的增幅更多達591%。

根據國家教育統計中心數據，在2023至2024學年度，全美約480萬名大學院校畢業生共取得近540萬張文憑(學位或證書)，這即是說約有12%的畢業生，擁有一個或以上的文憑，10年前的比率僅為6%。

值得注意的是，輔修(minor)未納入統計，否則人數會更多。

康乃爾大學「未來學習實驗室」(Future of Learning Lab)主要研究科技及其他創新如何改變教育。實驗室副主任斯拉瑪(Rachel Slama)表示，在瞬息萬變的就業市場裡，學生們感到一種日益加劇的失控感，在沒法掌控的情況下，唯一能夠做的就是選擇更多專業來裝備自己。

這些學生的想法或許沒錯，俄亥俄州 立大學與其他四所大學的研究人員，去年發表的研究報告顯示，擁有雙主修的畢業生，在經濟衰退期間，遭裁員、減薪或其他負面影響的機率降低56%。

研究的結論說明了多元化技能的重要性，如果對某個專業相關的技能需求下降，就可以從事還未受影響的另一專業。

幸好大多數大學及學院的學費都是按學期收取，無論本科生修讀多少課程都不會增加學費，除非要在暑期或延長學期修讀第二個專業。

但攻讀雙主修終究並非易事，通常情況下學生需要修滿超過畢業所需的最低學分。