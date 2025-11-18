我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

耶魯如何逃過川普大刀？首位女校長麥金尼斯是關鍵

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
耶魯首位女性校長麥金尼斯走中間路線。(美聯社)
耶魯首位女性校長麥金尼斯走中間路線。(美聯社)

川普總統指責大學是「馬克思主義洗腦工廠」，對常春藤名校展開一連串攻擊、施壓、罰款，尤其是挺巴勒斯坦活動蓬勃的哥倫比亞大學、哈佛大學，將它們作為殺雞儆猴的示範。教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)雖也在調查耶魯大學的反猶歧視與騷擾行為，但總體來說逃過一劫，校園內許多人不願談論耶魯為何能保自身，怕「說破了反而惹事」；少數願意討論的人則認為是校友人脈、時機巧合，以及耶魯首位女性校長麥金尼斯(Maurie McInnis)願意走中間路線。

華爾街日報報導，在10月的家長座談中，有人問麥金尼斯為什麼耶魯能倖免於難，她回答：「沒有明確原因，也許是我們一貫鼓勵公開辯論的傳統…也可能只是因為校名排在字母表的末端。我不知道答案。」而校園裡普遍看法是麥金尼斯採取低調策略，一些學生支持這樣的做法，在學生專用社群平台Fizz上有人叫同儕「閉嘴，別再抗議加薩衝突」。

耶魯長期以來被視為進步派堡壘，也以身分政治著稱，因此耶魯人早有心理準備。麥金尼斯去年5月底上任，此前已有三位常春藤校長因處理抗議不當而下台。她上任首年推行政策，限制校內發表時事政治立場，這正是川普政府提倡的作法。她還成立公民中心，推動「理性討論」。根據聯邦文件，她提高耶魯的政府遊說支出至每季超過30萬元，是以往的兩倍以上，並在華府開設辦公室親自前去與國會議員會面、為學校陳情。

耶魯處理挺巴學生的措施也比其他學校更嚴厲。以色列國安部長國安部長班吉維爾(Itamar Ben Gvir)到訪耶魯時，約200名示威群眾聚集抗議，之後學校撤銷了「Yalies4Palestine」學生組織的註冊資格，理由是該團體「公然違反抗議規定」。

即使如此，耶魯並非完全安然無恙，麥金尼斯遊說反對暴增到21%的捐贈基金稅(endowment tax)，最後稅率雖降至8%，耶魯仍多繳了數千萬元；川普凍結部分聯邦研究經費後，耶魯的研究補助也被削減。但與哈佛、哥倫比亞、賓大、普林斯頓、康乃爾、布朗比起來，耶魯並未受到具體制裁。

有人認為麥金尼斯過於妥協，也有人覺得務實。有學生形容耶魯策略就像是逃離惡熊：想活下來不必跑得比熊快，只要跑得比同伴快就好，「基本上只要比哈佛和哥倫比亞稍微好一點，就不會有人來找麻煩。」

耶魯大學 川普 常春藤

上一則

美國愈來愈多大學生「雙主修」 調查：被裁員機率可降56%

下一則

哈佛華裔學者的研究曾救罕病女孩一命 如今經費被聯邦取消

延伸閱讀

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵
重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥

重提台灣搶走晶片生意 川普：這很可恥
川普這話題遭打斷 嗆彭博記者：你是最糟的

川普這話題遭打斷 嗆彭博記者：你是最糟的
普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

普亭與川普新峰會 克宮盼條件成熟後儘快舉行

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費