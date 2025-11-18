耶魯如何逃過川普大刀？首位女校長麥金尼斯是關鍵

耶魯首位女性校長麥金尼斯走中間路線。(美聯社)

川普 總統指責大學是「馬克思主義洗腦工廠」，對常春藤 名校展開一連串攻擊、施壓、罰款，尤其是挺巴勒斯坦活動蓬勃的哥倫比亞大學、哈佛大學，將它們作為殺雞儆猴的示範。教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)雖也在調查耶魯大學 的反猶歧視與騷擾行為，但總體來說逃過一劫，校園內許多人不願談論耶魯為何能保自身，怕「說破了反而惹事」；少數願意討論的人則認為是校友人脈、時機巧合，以及耶魯首位女性校長麥金尼斯(Maurie McInnis)願意走中間路線。

華爾街日報報導，在10月的家長座談中，有人問麥金尼斯為什麼耶魯能倖免於難，她回答：「沒有明確原因，也許是我們一貫鼓勵公開辯論的傳統…也可能只是因為校名排在字母表的末端。我不知道答案。」而校園裡普遍看法是麥金尼斯採取低調策略，一些學生支持這樣的做法，在學生專用社群平台Fizz上有人叫同儕「閉嘴，別再抗議加薩衝突」。

耶魯長期以來被視為進步派堡壘，也以身分政治著稱，因此耶魯人早有心理準備。麥金尼斯去年5月底上任，此前已有三位常春藤校長因處理抗議不當而下台。她上任首年推行政策，限制校內發表時事政治立場，這正是川普政府提倡的作法。她還成立公民中心，推動「理性討論」。根據聯邦文件，她提高耶魯的政府遊說支出至每季超過30萬元，是以往的兩倍以上，並在華府開設辦公室親自前去與國會議員會面、為學校陳情。

耶魯處理挺巴學生的措施也比其他學校更嚴厲。以色列國安部長國安部長班吉維爾(Itamar Ben Gvir)到訪耶魯時，約200名示威群眾聚集抗議，之後學校撤銷了「Yalies4Palestine」學生組織的註冊資格，理由是該團體「公然違反抗議規定」。

即使如此，耶魯並非完全安然無恙，麥金尼斯遊說反對暴增到21%的捐贈基金稅(endowment tax)，最後稅率雖降至8%，耶魯仍多繳了數千萬元；川普凍結部分聯邦研究經費後，耶魯的研究補助也被削減。但與哈佛、哥倫比亞、賓大、普林斯頓、康乃爾、布朗比起來，耶魯並未受到具體制裁。

有人認為麥金尼斯過於妥協，也有人覺得務實。有學生形容耶魯策略就像是逃離惡熊：想活下來不必跑得比熊快，只要跑得比同伴快就好，「基本上只要比哈佛和哥倫比亞稍微好一點，就不會有人來找麻煩。」