沒讀大學照樣賺 10大高薪藍領職業年收6位數

編譯馬雯婷／綜合報導
調查顯示，每五位Z世代中就有兩位選擇投身藍領工作。他們不再追隨傳統的大學道路，而是轉向學習實用的技術與職業技能。(路透)
調查顯示，每五位Z世代中就有兩位選擇投身藍領工作。他們不再追隨傳統的大學道路，而是轉向學習實用的技術與職業技能。(路透)

根據求職網站Resume Builder於2025年5月對1434名年輕成年人進行的調查顯示，介於1997年和2012年之間出生的所謂Z世代當中，每五人就有兩位選擇投身藍領工作。他們不再追隨傳統的大學之道，而是轉向學習實用的技術與職業技能。

聯邦數據顯示，職業與技術培訓課程正蓬勃發展。據雅虎新聞網（Yahoo）報導，造成此趨勢的主因之一，是藍領工作薪資優渥，而大學學費卻節節攀升，令許多人卻步。

在此背景下，求職網站Resume Genius發布了最新的「十大高薪藍領職業」榜單。

以管道學徒德文．馬赫（Devyn Maher）為例，他目前正在羅德島波塔基特一所新建小學工地上安裝暴雨排水系統管線，正是這類藍領職業的縮影。

根據Investopedia的定義，藍領工作指的是在辦公室之外進行的職業，通常涉及體力勞動或特定行業的技術技能。

Resume Genius報告作者內森·索托（Nathan Soto）表示，「這些都是薪水高、發展性好的工作，而且不需要大學學位。」他補充道，「我哥哥是一名管線工，他的收入已達六位數。」

索托指出，榜單上許多職業集中於能源與運輸領域，且多數工作「目前尚未受到自動化威脅」盡管未來機器人與人工智慧的影響仍難以預測。

1.電梯與自動扶梯技師

負責安裝與維修電梯、自動扶梯及機場電動步道。2024年薪資中位數為10萬6580美元，前10%收入者達14萬9250美元。通常僅需高中學歷。

2.電力線安裝與維修員

維護全國電網的關鍵人員，薪資中位數9萬2560美元，前10%可達12萬6610美元。屬體力要求高的職業，需攀爬電桿或操作高空作業車。

飛機航電設備機械師與技師薪資中位數約8萬元，最高甚至超過12萬元。過去這個領域以...
飛機航電設備機械師與技師薪資中位數約8萬元，最高甚至超過12萬元。過去這個領域以男性居多，近年來已有不少女性加入。(美聯社)

3.飛機航電設備機械師與技師

確保航空安全，工作環境較為嘈雜。薪資中位數7萬9140美元，前10%為12萬80美元。通常需完成部分高等教育或技術訓練。

4.鐵路工人

適合熱愛火車的人。薪資中位數7萬5680美元，前10%為10萬130美元。需高中學歷與在職訓練，工作時數不固定。

5.固定設備工程師與鍋爐操作員

負責維護大型建築與工廠的供暖、空調及電力系統。薪資中位數7萬5190美元，前10%達12萬1200美元。通常需高中學歷與學徒經驗。

6.工業機械維修技師

確保工廠運作順暢。薪資中位數6萬3510美元，前10%為8萬5970美元。需高中學歷及學徒訓練。

熟練的水管工不怕接不到工作，最高年薪超過10萬元。(美聯社)
熟練的水管工不怕接不到工作，最高年薪超過10萬元。(美聯社)

7.水管工、管線工與蒸氣管工

安裝與維修家庭及商業設施中的水、瓦斯、化學物與蒸氣系統。薪資中位數6萬2970美元，前10%達10萬5150美元。教育要求為高中畢業並搭配學徒制訓練。

8.風力渦輪機技師

負責安裝與維護風力發電機。薪資中位數6萬2580美元，前10%為8萬8090美元。需具備高等技職資格，且常需在偏遠地區高空作業。

9.電工

常見且需求穩定的職業，薪資中位數6萬2350美元，前10%可達10萬6030美元。高中畢業即可報名有薪學徒計畫。

太陽能電池板安裝技工薪資中位數超過5萬元，前10%達8萬多元，且行業發展迅速。(...
太陽能電池板安裝技工薪資中位數超過5萬元,前10%達8萬多元,且行業發展迅速。(美聯社)

10.太陽能電池板安裝技工

負責安裝太陽能板。薪資中位數5萬1860美元，前10%為8萬150美元。行業發展迅速，工作時也別忘了防曬。

