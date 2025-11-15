我的頻道

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

擁抱996 矽谷AI族每周工作100小時 想用2年跑完20年進度

編譯葉亭均／綜合報導
高壓步調主要集中在各家公司中相對小群的員工身上，他們大多負責優化核心AI模型，或將新興功能嵌入到新產品。盡管許多人表示這讓他們疲憊不堪、壓縮到與家人朋友相處時間，卻強調長時間工作是他們的自願選擇。(美聯社)
在矽谷各家人工智慧(AI)領域實驗室正上演高壓競賽，從MetaGoogle到OpenAI等大企業到不知名的新創公司，頂尖研究人員和高層主管們把超長工時視為常態，經常每周工作高達80至100小時，擁抱「996」工作文化，只為在AI的賽道上保持領先。

資方盼聘用沉迷工作者

「996」是指早上9時上班、晚上9時下班、每周工作六天。

在AI新創公司Browser Use，24歲的創辦人兼執行長穆勒每周工作七天，有時從早上7時開始一直工作到凌晨12時或1時才就寢。他和五人團隊共同住在舊金山一處被稱為「駭客之家」的共居空間。這種生活模式讓團隊能在半夜仍聚集在白板前，為AI代理人激盪新想法。

穆勒和團隊實行「996」工作制，這一詞彙從中國流行起來。穆勒說，公司並不會追蹤每個人工作時間，但會希望聘用到「沉迷於工作」的人，「這就像玩電玩遊戲一樣，我們可以整天做這件事」。

對於每周長達80-100小時的工時狀況，多名頂尖研究人員把當前的AI競爭比擬為「戰爭」。Anthropic研究科學家巴特森說：「我們基本上是在試圖用兩年的時間，加速跑完20年的科學進展。」他說，AI系統「每隔幾個月」就會發生一次大幅度的進展。

百萬身價無暇享受財富

微軟、Anthropic、Google、Meta、蘋果與OpenAI等高階主管與研究人員都表示，他們把自己的工作視為歷史性時刻的關鍵，一方面要與同業競賽，一方面找尋新方法把AI推廣給大眾。其中一些菁英身價已數百萬美元，但好幾個人表示，根本無暇享受財富。

Google DeepMind特聘研究員塞瓦克說：「每個人總是在工作，強度極高，而且似乎找不到任何自然停下來的時間點。」

矽谷正在上演開發人工智慧(AI)的高壓競賽，無論是大企業或不知名的新創公司，頂尖...
矽谷正在上演開發人工智慧(AI)的高壓競賽，無論是大企業或不知名的新創公司，頂尖研究人員和高層主管們把超長工時視為常態，經常每周工作高達80至100小時；示意圖。(路透)

周工作80小時寫入合約

當Meta執行長查克伯格以數百萬美元的薪酬方案頻頻挖角頂尖AI人才後，這場人才爭奪戰進入白熱化，也凸顯這一小群研究人員與高層主管，已成為世界上最寶貴資源之一。現在，企業和這些員工都在試圖從個體身上，日復一日榨取出最多的工作產出。

據知情人士透露，有些新創公司甚至將每周工時超過80小時的期望寫入雇傭合約中。紐約一家AI公司Rilla在一份工程師職缺中描述，如果應徵者對每周在辦公室工作約70小時不會感到興奮，那就不應加入該公司。

但更多企業不需這麼做，因為頂尖AI人才本身就被與競爭對手之間的激烈競爭，以及對新模型可能性的好奇心所驅動。

員工怨疲憊仍強調自願

這種高壓步調主要集中在各家公司中相對小群的員工身上，他們大多負責優化核心AI模型，或將新興功能嵌入到新產品。盡管許多人表示這讓他們疲憊不堪、壓縮到與家人朋友相處時間，卻強調長時間工作是他們的自願選擇。

塞瓦克說：「你有很多好點子，而且你知道這是一場與時間的競賽。你不想讓這些想法被擱置，所以當你有空時，你就會繼續投入工作，追求其他新點子。」

AI人才爭奪戰進入白熱化，企業和員工都試圖從個體身上，日復一日榨取出最多的工作產...
AI人才爭奪戰進入白熱化，企業和員工都試圖從個體身上，日復一日榨取出最多的工作產出。(美聯社)

AI Google Meta

