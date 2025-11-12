美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除

一名空服員執飛時被發現血液酒精濃度超出法定上限十倍。示意圖（路透）

美國聯合航空 （United Airlines）一名空服員在執行飛往倫敦的跨大西洋航班時，被發現血液酒精濃度超出法定上限十倍。當地警方已向眾生相（People）雜誌證實此事。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，並經英國倫敦都會警察局（Metropolitan Police）向眾生相確認，現年56歲的空服員瑪吉特·萊克（Margit Lake）於10月17日抵達倫敦希斯洛機場後，被送往當地一家醫院接受檢查。

據稱，萊克在從舊金山飛往倫敦、約10小時的航程中，曾私自攜帶並飲用多瓶迷你伏特加。

在法庭聆訊中，急救人員作證指出，這位來自加州 的女子血壓偏低，且「呼吸中明顯帶有酒味」。後續的血液檢測顯示，她的血液酒精濃度達每100毫升含216毫克酒精，遠超英國對航空從業人員規定的法定上限20毫克。根據 BBC 報導，該數值等於超標逾十倍。

每日郵報指出，萊克的辯護律師班．蘭斯伯里（Ben Lansbury）在庭上表示，被告「感到孤立無援」，正「處理喪親之痛」，並與家人疏遠。蘭斯伯里補充說，「她喝酒是為了讓自己冷靜下來。事件的發展令她震驚且懊悔。自上次聆訊以來，萊克女士幾乎每天都參加戒酒互助會（AA）聚會，並獲得英國同事的支持，他們今天也到庭旁聽。」

英國司法部 發言人向眾生相證實，萊克被控「在酒精含量超出規定限度的情況下履行航空職務」。然而，法院並未判處監禁。

地方法官東尼．德利斯頓（Tony Delliston）在庭上表示，「你不會被判入獄，我們將以罰款方式處理此案。」

據每日郵報報導，萊克被裁定須繳納1,461英鎊罰款、584英鎊受害者附加費，以及85英鎊訴訟費，合計逾2,700美元。

報導指出，萊克已在聯合航空服務26年，但事發後已辭職。倫敦希斯洛機場與聯合航空的代表均拒絕對事件發表評論。