我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

美聯航空姐偷喝迷你伏特加 酒測爆表10倍遭開除

世界新聞網馬雯婷／即時報導
一名空服員執飛時被發現血液酒精濃度超出法定上限十倍。示意圖（路透）
一名空服員執飛時被發現血液酒精濃度超出法定上限十倍。示意圖（路透）

美國聯合航空（United Airlines）一名空服員在執行飛往倫敦的跨大西洋航班時，被發現血液酒精濃度超出法定上限十倍。當地警方已向眾生相（People）雜誌證實此事。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，並經英國倫敦都會警察局（Metropolitan Police）向眾生相確認，現年56歲的空服員瑪吉特·萊克（Margit Lake）於10月17日抵達倫敦希斯洛機場後，被送往當地一家醫院接受檢查。

據稱，萊克在從舊金山飛往倫敦、約10小時的航程中，曾私自攜帶並飲用多瓶迷你伏特加。

在法庭聆訊中，急救人員作證指出，這位來自加州的女子血壓偏低，且「呼吸中明顯帶有酒味」。後續的血液檢測顯示，她的血液酒精濃度達每100毫升含216毫克酒精，遠超英國對航空從業人員規定的法定上限20毫克。根據 BBC 報導，該數值等於超標逾十倍。

每日郵報指出，萊克的辯護律師班．蘭斯伯里（Ben Lansbury）在庭上表示，被告「感到孤立無援」，正「處理喪親之痛」，並與家人疏遠。蘭斯伯里補充說，「她喝酒是為了讓自己冷靜下來。事件的發展令她震驚且懊悔。自上次聆訊以來，萊克女士幾乎每天都參加戒酒互助會（AA）聚會，並獲得英國同事的支持，他們今天也到庭旁聽。」

英國司法部發言人向眾生相證實，萊克被控「在酒精含量超出規定限度的情況下履行航空職務」。然而，法院並未判處監禁。

地方法官東尼．德利斯頓（Tony Delliston）在庭上表示，「你不會被判入獄，我們將以罰款方式處理此案。」

據每日郵報報導，萊克被裁定須繳納1,461英鎊罰款、584英鎊受害者附加費，以及85英鎊訴訟費，合計逾2,700美元。

報導指出，萊克已在聯合航空服務26年，但事發後已辭職。倫敦希斯洛機場與聯合航空的代表均拒絕對事件發表評論。

聯合航空 加州 司法部

上一則

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

延伸閱讀

倫敦開唱 張信哲再遇「接招」蓋瑞巴洛先合照

倫敦開唱 張信哲再遇「接招」蓋瑞巴洛先合照
英媒：馬雲妻子2570萬美元買下倫敦別墅 曾為義大利使館

英媒：馬雲妻子2570萬美元買下倫敦別墅 曾為義大利使館
12歲喬治首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉王子缺席

12歲喬治首度出席倫敦陣亡將士追悼會 威廉王子缺席
電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁

電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕