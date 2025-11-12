我的頻道

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

一洲焦點／政府重啟後還會關門嗎？BBC干擾美國大選？

壯麗極光 今晚還看得到…掌握技巧 手機也能拍到絕美奇觀

世界新聞網馬雯婷／即時報導
美國本土北部地區極光活動的機率將大幅提高。示意圖（路透）
美國本土北部地區極光活動的機率將大幅提高。示意圖（路透）

據今日美國（USA Today）報導，如果你錯過了昨晚在美國各地上演的壯麗極光（北極光），今晚（11月12日）太陽下山後，你仍有機會再次目睹這一夢幻奇觀。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心的消息，一場地磁風暴預計將在11月12日中午前後抵達地球，屆時美國本土北部地區極光活動的機率將大幅提高。

這波現象緊隨11月11日的強烈太陽活動。當時，美國部分地區甚至出現了南至德州與佛州的民眾報告目擊北極光的罕見景象。

對於能親眼見到這樣壯觀景象的人來說，拍攝照片作為紀念幾乎是本能的反應。幸運的是，現今智慧型手機的攝影技術已足以捕捉令人驚嘆的極光景象，無需昂貴器材或專業攝影技巧。

如何拍出最漂亮的北極光照片

NOAA太空天氣服務部門主管布倫特．戈登（Brent Gordon）曾在2024年指出，用智慧型手機觀看甚至拍攝北極光，有時效果比肉眼觀察還要好。

根據極光追蹤應用程式Hello Aurora的建議，使用手機拍攝北極光時可以採取以下技巧：

1.使用腳架或固定支撐物

保持手機穩定可確保照片清晰，避免模糊。

2.開啟手機夜間模式

較新的 iPhone 通常會自動啟用夜間模式。其他品牌手機也有夜拍模式，建議先確認相機設定。

3.調整手機相機設定

．若手機具備「手動模式」（Manual）或「專業模式」（Pro Mode），建議切換使用以獲得更多控制。

．ISO 起始值建議設為800–1600，若極光較暗可適度提高，但ISO越高照片雜訊也會越明顯。

．快門速度可設為5–15秒，既能捕捉極光動態，又不致模糊。

．手動對焦時，建議選擇畫面中光線較亮的區域。

4.關閉閃光燈

手機閃光燈會掩蓋極光的自然光線，建議保持關閉。

5.使用自拍計時器或遙控快門

避免手按快門造成晃動。

觀賞北極光的最佳時間與地點

捕捉完美的極光照片，時間與地點同樣重要。

．時間：極光通常只出現在日落後或日出前。根據NOAA建議，午夜前後一至兩小時是最佳觀賞時段。

．地點：建議選擇視野開闊且面向北方的地點，如山丘頂端或空曠地區。由於地磁北極位於加拿大北部，越接近北方，極光出現的機率越高。

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

