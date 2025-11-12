壯麗極光 今晚還看得到…掌握技巧 手機也能拍到絕美奇觀

美國本土北部地區極光活動的機率將大幅提高。示意圖（路透）

據今日美國（USA Today）報導，如果你錯過了昨晚在美國各地上演的壯麗極光（北極光），今晚（11月12日）太陽下山後，你仍有機會再次目睹這一夢幻奇觀。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空 天氣預報中心的消息，一場地磁風暴預計將在11月12日中午前後抵達地球，屆時美國本土北部地區極光活動的機率將大幅提高。

這波現象緊隨11月11日的強烈太陽活動。當時，美國部分地區甚至出現了南至德州與佛州 的民眾報告目擊北極光的罕見景象。

對於能親眼見到這樣壯觀景象的人來說，拍攝照片作為紀念幾乎是本能的反應。幸運的是，現今智慧型手機 的攝影技術已足以捕捉令人驚嘆的極光景象，無需昂貴器材或專業攝影技巧。

如何拍出最漂亮的北極光照片

NOAA太空天氣服務部門主管布倫特．戈登（Brent Gordon）曾在2024年指出，用智慧型手機觀看甚至拍攝北極光，有時效果比肉眼觀察還要好。

根據極光追蹤應用程式Hello Aurora的建議，使用手機拍攝北極光時可以採取以下技巧：

1.使用腳架或固定支撐物

保持手機穩定可確保照片清晰，避免模糊。

2.開啟手機夜間模式

較新的 iPhone 通常會自動啟用夜間模式。其他品牌手機也有夜拍模式，建議先確認相機設定。

3.調整手機相機設定

．若手機具備「手動模式」（Manual）或「專業模式」（Pro Mode），建議切換使用以獲得更多控制。

．ISO 起始值建議設為800–1600，若極光較暗可適度提高，但ISO越高照片雜訊也會越明顯。

．快門速度可設為5–15秒，既能捕捉極光動態，又不致模糊。

．手動對焦時，建議選擇畫面中光線較亮的區域。

4.關閉閃光燈

手機閃光燈會掩蓋極光的自然光線，建議保持關閉。

5.使用自拍計時器或遙控快門

避免手按快門造成晃動。

觀賞北極光的最佳時間與地點

捕捉完美的極光照片，時間與地點同樣重要。

．時間：極光通常只出現在日落後或日出前。根據NOAA建議，午夜前後一至兩小時是最佳觀賞時段。

．地點：建議選擇視野開闊且面向北方的地點，如山丘頂端或空曠地區。由於地磁北極位於加拿大北部，越接近北方，極光出現的機率越高。