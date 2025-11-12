買房好難 首購族中位數年齡首度延至40歲

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
2025年首次購屋者中位數年齡為40歲，達到歷史新高。圖為佛州一名地產經紀人（右）向可能買主介紹房子。(美聯社）
全美房地產經紀人協會（NAR）報告顯示，首購族的購屋之路愈來愈漫長；2025年首次購屋者中位數年齡為40歲，達到歷史新高。2024年7月到2025年6月，首次購屋者僅占美國房屋市場的21%，是NAR自1981年開始收集相關數據以來的最低比率。

NAR指出，1980年代典型首次購屋者年齡介於25歲至30歲之間，1991年首購族28歲就有能力買房；此歲數後來一路攀升，2020年升至33歲，2022年升至36歲，2024年升至38歲；今年更創下中位數年齡40歲紀錄。近三分之一（32%）首次購屋者年齡介於25至34歲之間，四分之一（25%）年齡介於35至44歲之間。

NAR副首席經濟學家兼研究副總裁勞茨（Jessica Lautz）聲明表示，「相關數字令人震驚。首購族占房市比率，自2007年迄今已縮減一半，降至歷史低點，這是美國房市長期缺乏可負擔房源的現實後果。如今首購族積累的住房財富更少，畢生搬家次數也可能更少；對房地產市場影響巨大。」

紐約時報報導，這項趨勢背後原因顯而易見；年輕人收入有限，卻需償還學生貸款、應付生活開銷不斷上漲和最關鍵的高昂房租，加上市場上的平價房屋持續短缺，而且房貸利率高，年輕人再怎麼撙節開支，也很難為買房存下頭期款的錢，自然無緣購屋。

NAR執行副總裁麥甘(Shannon McGahn)指出，年齡較長才買房子，會對財務有長遠影響，因為會錯過房屋升值帶來的財富。美國人把買房年齡從30歲延後至40歲，可能錯過15萬元的房屋淨值。

房地產市場現由年齡較大的購房者主導。（美聯社）
與此同時，NAR在4日發布年度購房者和賣房者報告，描繪出了一幅由年齡較大購房者主導的房地產市場景象。

由於房價飆漲和疫情前房貸利率較低，現有屋主累積了巨額資產，更有能力在購房時支付更高頭期款，甚至可全用現金購屋。望塵莫及的年輕人究竟何時才能買房，是個大問題。

年輕人正在面對房價上漲和高房貸利率的購屋困境。彭博（Bloomberg）報導，9月美國中位數房價41萬5200元，比2019年上漲50%以上。30年期房貸固定利率目前約為6.17%，是2021年同期房貸利率的兩倍；面積908平方呎的公寓租金平均為1750元；學生貸款債務平均為3萬9375元。

