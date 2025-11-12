押寶降息 購屋族轉向高風險浮動利率房貸

房地產建商現在也大力促銷浮動利率房貸。（美聯社）

華爾街日報報導，房價實在太貴，導致愈來愈多購屋族選擇風險較高的浮動利率 抵押貸款 (adjustable-rate mortgages，又稱可調整利率房貸)以降低貸款成本，因為看準未來利息將持續調降，在房貸利率調整之前能夠申請重新貸款(refinance)。根據統計，30年期固定利率房貸今年10月底平均利率6.15%，五年期與七年期浮動利率房貸利率則平均為5.46%。

相較於固定利率房貸，浮動利率房貸的利率一開始通常較低，但三年到十年之後利率將會調整，如果到時候利率走高，貸款人每月房貸支出將隨之增加。浮動利率房貸另一個風險是，如果未來利息下降，想要申請重新貸款的消費者，可能因為失業或財務狀況而不符資格。

報導指出，購屋民眾看好未來幾年利率肯定持續下降，因此紛紛選擇浮動利率房貸。美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)統計顯示，10月3日截止的一周當中，浮動利率約占購屋貸款申請案件的10%，創下2023年以來最高紀錄。房貸利率在2021年初接近歷史新低，當時浮動利率只占購屋貸款申請案件不到3%。

艾弗瑞特(Kyle Everett)與妻子今年5月在華府特區買房，選擇5.25%的七年期浮動利率房貸，因為比固定利率5.875%划算，每月能省數百元。他說：「對我們來說，挑選5.25%是一個不花腦筋的決定。」他表示，希望利率持續下降，能夠申請重新貸款，換到低於5.875%利率的固定利率房貸。

2004年、2005年期間，浮動利率約占房貸案件的三分之一，買家受到剛開始的低利率所吸引，可是後來短短幾年利率大幅上漲，許多消費者無力負擔導致房市崩盤，數百萬名屋主的房子遭到法拍。

報導指出，當年的狀況如今不太可能重演，由於放款標準變得更加嚴格、利率調整設有上限，現在的浮動利率風險比以前低。