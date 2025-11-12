我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

押寶降息 購屋族轉向高風險浮動利率房貸

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
房地產建商現在也大力促銷浮動利率房貸。（美聯社）
房地產建商現在也大力促銷浮動利率房貸。（美聯社）

華爾街日報報導，房價實在太貴，導致愈來愈多購屋族選擇風險較高的浮動利率抵押貸款(adjustable-rate mortgages，又稱可調整利率房貸)以降低貸款成本，因為看準未來利息將持續調降，在房貸利率調整之前能夠申請重新貸款(refinance)。根據統計，30年期固定利率房貸今年10月底平均利率6.15%，五年期與七年期浮動利率房貸利率則平均為5.46%。

相較於固定利率房貸，浮動利率房貸的利率一開始通常較低，但三年到十年之後利率將會調整，如果到時候利率走高，貸款人每月房貸支出將隨之增加。浮動利率房貸另一個風險是，如果未來利息下降，想要申請重新貸款的消費者，可能因為失業或財務狀況而不符資格。

報導指出，購屋民眾看好未來幾年利率肯定持續下降，因此紛紛選擇浮動利率房貸。美國抵押貸款銀行協會(Mortgage Bankers Association)統計顯示，10月3日截止的一周當中，浮動利率約占購屋貸款申請案件的10%，創下2023年以來最高紀錄。房貸利率在2021年初接近歷史新低，當時浮動利率只占購屋貸款申請案件不到3%。

艾弗瑞特(Kyle Everett)與妻子今年5月在華府特區買房，選擇5.25%的七年期浮動利率房貸，因為比固定利率5.875%划算，每月能省數百元。他說：「對我們來說，挑選5.25%是一個不花腦筋的決定。」他表示，希望利率持續下降，能夠申請重新貸款，換到低於5.875%利率的固定利率房貸。

2004年、2005年期間，浮動利率約占房貸案件的三分之一，買家受到剛開始的低利率所吸引，可是後來短短幾年利率大幅上漲，許多消費者無力負擔導致房市崩盤，數百萬名屋主的房子遭到法拍。

報導指出，當年的狀況如今不太可能重演，由於放款標準變得更加嚴格、利率調整設有上限，現在的浮動利率風險比以前低。

房地產建商現在也大力促銷浮動利率房貸。根據「約翰勃恩斯研究調查公司」(John Burns Research and Consulting)今年10月問卷統計，建商表示過去一個月裡購屋民眾平均有14%選擇浮動利率房貸。

許多購屋民眾看好未來幾年利率肯定持續下降，因此紛紛選擇浮動利率房貸。（美聯社）
許多購屋民眾看好未來幾年利率肯定持續下降，因此紛紛選擇浮動利率房貸。（美聯社）

利率 貸款

上一則

政府即將重開 最高院裁決：暫緩撥發全額糧券資金

下一則

嬰兒肉毒桿菌中毒事件持續擴大 ByHeart召回所有奶粉

延伸閱讀

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

50年vs.30年房貸 川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多
效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」
房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增

房貸利率微升 購屋、再融資申請量大增
加州5城市CP值超高 獲選房地產「隱藏版寶石」

加州5城市CP值超高 獲選房地產「隱藏版寶石」

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣