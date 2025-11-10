獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬，但如果你想去的餐廳因為你是一個人而拒絕讓你和其他客人同桌，情況會怎麼樣呢？最近，一名網友在網上發問，自己因餐廳拒絕安排座位而只好坐吧台，他擔心自己是否反應過度。很快，網友們紛紛發表了看法，各持己見。

事件經過

一位Reddit用戶寫道，「我因為餐廳拒絕讓我坐桌子而離開，我是不是反應過度了？」他表示，自己獨自前往一家曾去過的餐廳，但之前從未一個人去過。當時是下午4點，餐廳並不忙。「我不喝酒，也不看電視，所以不想坐吧台。」他解釋道。他希望坐在可以欣賞風景的桌子，但接待員告訴他，那些桌子是預留給大團體的，建議他坐吧台。

他拒絕了，並表示即使是小一點、有景觀的桌子也可以。接待員再次重申，這些座位不對單獨用餐的客人開放，仍建議他坐吧台。最終，他選擇離開，而不是接受自己不喜歡的座位安排。他將這件事告訴朋友，對方認為他反應過度且幼稚，但網路上隨後有數百人發表了自己的看法。

網友反應

許多評論者表示理解他的挫折感。有人說，「反應過度？你提出要求，他們沒答應，你就改變用餐決定而已。你甚至沒有鬧事，只是選擇離開。」

另一位網友補充道，「你有權選擇坐哪裡。獨自用餐並沒有區別。我也會離開。」

一些餐飲從業者也加入討論。「完全不是！我在餐飲業工作了十年，這種限制太離譜了。我會打電話給經理表達意見。這種做法完全不可接受。如果真是政策就算了，但如果不是，老闆看到對顧客這樣對待肯定不高興，甚至可能影響生意。強迫單人坐吧台，簡直荒謬。」

事實上，餐廳會根據時間、客流量和預期人數來安排座位。詢問經理可以澄清規定，也能減少不必要的摩擦。限制單人入座的原因可能包括人手不足、公司政策或晚餐高峰預留大桌。

有網友指出，座位情況可能瞬間改變，「你可能是在交接班時間去的。即使餐廳看起來空蕩蕩，後廚或後台可能正在為晚餐高峰做準備。」

餐廳通常會保留大桌給大團體，顧客流動變化難以完全掌握。

許多人認為他選擇離開是合理的。「你不想坐吧台，而想要景觀桌子。作為消費者，你有權選擇花錢在滿意的地方。」

一些讀者建議聯絡高層管理，「我會寫郵件給管理層，詢問政策並表達失望。說明自己是回頭客，爭取補償或禮券。」與管理層溝通是了解政策的好方法，可以當面要求與經理對話或索取聯絡方式。

對於朋友認為他幼稚的評論，網友也表示不認同。「你只是禮貌地提出要求，他們拒絕，你選擇離開，完全合理。」另一位網友補充，「聽起來你很有禮貌，也很合理。餐廳空蕩蕩，你朋友反應過度了。」

結論

很難判定誰對誰錯。用餐者希望得到景觀桌，而接待員遵守餐廳規定。或許可以有折衷方案，但當下雙方都不清楚如何操作。相比鬧事，離開餐廳另尋他處，是一個合理且成熟的選擇。