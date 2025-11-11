研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

耶魯大學最新研究顯示，自從馬斯克收購推特之後，由於過度熱中政治導致特斯拉少賣100萬輛車，讓競爭對手獲利。(路透)

特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)政治生涯嘎然而止之前，曾公開大力支持川普總統，並在備受爭議的政府效率部(Department of Government Efficiency)擔任要職。這些作為讓馬斯克和特斯拉在美國左翼選民中心中留下負面印象，進而拖累這家電動車 大廠的銷售量。

今年3月，由於特斯拉銷售下滑，川普總統還在白宮為馬斯克旗下的電動車公開促銷，當時兩人尚未翻臉。(路透)

耶魯大學美國國家經濟研究所(NBER)最新研究顯示出這樣的負面效應。自從三年前馬斯克收購社群媒體推特(Twitter)以來，他涉足政治導致特斯拉少賣100萬輛汽車，讓其他製造電動車和油電混合車的競爭對手撿到便宜。

研究人員分析2020至2025年全美各郡電動車註冊趨勢、也追蹤同期間內不同政治派別的電動車銷售量。2022年之前，特斯拉各地銷量都蓬勃增長，但馬斯克2022年10月收購推特、進而依此宣揚其「言論自由絕對主義」以及與共和黨聯盟之後，銷售開始走下坡，此一態勢在支持民主黨的藍郡特別明顯。

2022年10月至2025年4月間，特斯拉全美銷量原本有實力增加100萬至126萬輛，但實際數量卻較預估量少了67%至83%；主要歸因於馬斯克兩極化及黨派行為。

馬斯克參與政治不僅有損特斯拉銷售，也助長對手競爭力。同一期間內，競爭對手的電動和混合動力車銷量成長高達22%、相當於126萬輛，主要是因為未買特斯拉汽車的人轉向其他品牌，這些購車潮發生在第三季電動車稅收抵免帶動買氣之前。

深入探究後發現，截至2025年第一季，要不是馬斯克參與政治造成黨派效應，特斯拉單月銷量將有實力約成長150%。

這項研究將這樣的現象稱為「執行長行動主義」(CEO activism)典型案例，代價異常高昂。馬斯克向共和黨候選人捐贈3億元等政治重組行動將特斯拉所有權變成一種政治宣言，導致特斯拉近年銷售低迷， 2024年交車量出現十多年來衰退首例，2025年料仍停滯。

研究報告引用民意調查稱，2021年3月至2025年4月，在民主黨人士之間，對馬斯克持負面看法的比率由從28%增至92%，持正面看法由21%降至4%；同期間對馬斯克持好感的共和黨人比率由30%增至75%。

特斯拉最大問題可能是執行長扭曲該公司在全球電動車品牌中曾不可撼動的吸引力。不過，馬斯克可能是通用(GM)或現代(Hyundai)等其他汽車公司所能找到的最佳銷售員。