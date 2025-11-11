從簡訊到群組 政治人物的手機輕易毀掉仕途

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
前白宮國家安全顧問沃茲。(路透)
前白宮國家安全顧問沃茲。(路透)

政治人物的生涯可能掌握在區區一支手機之中，近幾周多起涉及不當或冒犯性簡訊的新聞事件接連爆發，摧毀了多名年輕共和黨人的仕途、使一名白宮職位提名人退出、威脅到甫當選維吉尼亞州檢察總長的民主黨人、也讓一位聯邦檢察官的顏面盡失。

美聯社報導，川普總統提名出任特別檢察官辦公室(Office of Special Counsel，OSC)主任的英格拉西亞(Paul Ingrassia)，20日被Politico爆出曾在群組中自稱「有納粹傾向」，並說馬丁路德金紀念日「應該下地獄」。

該報導讓英格拉西亞在參院的支持土崩瓦解，21日退出提名。他的律師表示不承認這些訊息的真實性，「在這個AI時代，要驗證外流訊息是否完全虛構、被竄改、缺乏關鍵脈絡，是極其困難的事。」

Politico上月才揭露一個全美年輕共和黨領袖使用的Telegram群組，內容充斥種族歧視與暴力言論，據統計目前已有七人因此丟掉飯碗。

甫當選維吉尼亞州檢察長的瓊斯在2022年的簡訊中，批評時任州眾議會議長吉伯特「該...
甫當選維吉尼亞州檢察長的瓊斯在2022年的簡訊中，批評時任州眾議會議長吉伯特「該挨兩顆子彈」，甚至說吉伯特的孩子「該死在媽媽懷裡」，內容曝光後選情一度受到衝擊。(美聯社)

國家評論雜誌(National Review)近日揭露維吉尼亞州檢察長當選人瓊斯(Jay Jones)在2022年的簡訊中寫下時任眾議會議長吉伯特(Todd Gilbert)「該挨兩顆子彈」的言論，甚至說吉伯特的孩子「該死在媽媽懷裡」。瓊斯未否認訊息的真實性，並為此道歉，但選情還是一度受到衝擊。

前白宮國家安全顧問沃茲誤將「大西洋月刊」總編輯戈德堡加進國安團隊使用的Signa...
前白宮國家安全顧問沃茲誤將「大西洋月刊」總編輯戈德堡加進國安團隊使用的Signal通訊軟體群組，鬧出所謂的「群聊門」事件，而因此丟官。(路透)

最轟動的案例，當屬今年初前白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤將「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)，加進國安團隊使用的Signal通訊軟體群組，結果國防部長赫塞斯在群組裡討論攻擊葉門作戰計畫，而鬧出所謂的「群聊門」事件(Signalgate)，最終導致沃茲因此丟官。

喬治城大學電腦科學教授牛頓(Cal Newton)指出，簡訊是現代社會中最普遍且摩擦又小的溝通方式，人們在文字交流中，往往失去了面對面交談時的理智、禮貌、謹慎。「我們大腦的某些部分並不會把螢幕上的文字視為正在和別人交談，」而缺乏即時反應的互動，使人更容易衝動、誇張或露出惡意。

康乃爾大學教授克雷普斯(Sarah Kreps)認為這有點像是那些因婚外情而斷送政治生涯的案例：大家都看到了前車之鑑，但仍有人重蹈覆轍，「這是一種過度自信，相信這不會發生在他們身上。」

大多數人其實明白簡訊隨時可能被截圖留證，一名年輕共和黨人曾在前述Telegram群組對話中擔憂：「要是這個群組被洩漏，我們就完了。」

