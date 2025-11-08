童書+遊戲 爸爸們力推美式足球

「未來球迷」共同開發者戈德和女兒共同閱讀美式足球相關書籍。(美聯社)

對許多熱愛美式足球的父親而言，讓孩子理解這項規則繁複、節奏緊湊的運動，是一項艱鉅挑戰。兩名俄亥俄州父親發揮創意，將故事書結合遊戲寓教於樂，讓孩子不知不覺愛上美式足球，成為職業美式足球聯盟(NFL )推廣此運動的新利器。

美聯社報導，辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)球迷施羅德(Mike Schroder)在2021年球季猛虎隊闖進超級盃時，滿腔熱血地想與五歲女兒艾拉(Ella)一同觀賽，卻發現女兒興致缺缺。

他說：「我希望她能理解球場上發生什麼事，但我完全不知道從哪教起。」

某日父女倆共讀西洋棋故事書時，施羅德突發奇想：若能以童書與遊戲方式講解美式足球，或許能激起孩子的興趣。

施羅德邀好友戈德(Michael Gold)共同開發「未來球迷」(Future Fans)教學計畫，專為四至八歲兒童設計，以故事書搭配丟沙包遊戲，模擬「四檔進攻」(four downs)等概念，讓孩子在遊戲中自然理解美足規則。

「未來球迷」的成果超乎預期，首位試用的艾拉在短短數周後便能與父親一同觀賽。該計畫也吸引退休球星塔克(Ross Tucker)注意，他與女兒試玩後深受感動，隨即投資支持。塔克說：「我希望更多父母能用這種方式與孩子分享我們對美足的熱忱。」

「未來球迷」的口碑迅速傳開，職業球隊洽談合作。猛虎隊率先引進「未來球迷」教材，安排球員進校園帶領學生閱讀故事書、玩遊戲，並在社區中心設置教具供民眾體驗。球隊社區關係主任康克林(Taylor Conklin)指出，團隊將持續觀察這些從小接觸美足的孩子，未來是否會成為忠實球迷。

隨著計畫推展，「未來球迷」逐漸成為NFL全球化戰略的一環。印第安納波利斯小馬(Indianapolis Colts)將其推廣至德國市場，在柏林NFL常規賽開打前舉辦親子 活動，吸引上千人參加。

NFL國際部總經理邁爾(Gerrit Meier)表示，聯盟希望從基層培養新世代球迷，讓孩子愈早接觸、愈能建立熱情。

隨著「腰旗美式足球」(flag football，又稱奪旗式美式足球)確定納入2028年洛杉磯奧運 項目，「未來球迷」將扮演關鍵要角。

對施羅德而言，這項教學計畫的成功不僅止於推廣運動，更促進了親子關係。他回憶，當猛虎隊再度闖入季後賽時，原本準備出遠門觀賽的他被女兒攔下。

女兒說：「爸爸，我只想和你一起看比賽。」