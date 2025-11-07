企業界不再囤積勞動力 裁員數萬人、失業率回升

美國企業界正從「勞動力囤積」轉向主動精簡人力，重啟1990年代的「瘦身模式」，類似圖中的大規模人才招聘活動將不復再見。(美聯社)

歷經新冠疫情後數年的「凍結裁員 」時期，美國企業如今面臨一波大規模裁員潮。隨著就業市場降溫，企業正從「勞動力囤積」(labor hoarding)轉向主動精簡人力，重啟1990年代的「瘦身模式」。亞馬遜 (Amazon)、優比速速(UPS)、目標商店(Target)及Meta等大企業近幾周相繼宣布裁員數萬人，衝擊勞動市場與整體經濟。

華爾街日報分析，企業在新冠疫情期間學到「失去員工難以招回」的教訓，即便經濟前景不明，仍傾向留住既有員工。但隨著經濟走緩、需求疲軟，企業面臨削減成本的壓力，而勞動成本是企業的主要支出，裁員成為提高利潤率的直接手段。

此外，人工智慧(AI )在產業界的應用是企業招募轉變的關鍵動力。聯準會最新褐皮書指出，愈來愈多企業以需求疲軟、經濟不確定性與AI投資增加為由，透過裁員管控人力。企業普遍對AI自動化抱持樂觀預期，將其視為減少人力需求的長期解方。

這波裁員潮獲得市場的正面回應，亞馬遜的員工人數從2019年底約80萬人，增至去年底的150萬；亞馬遜日前宣布裁員1萬4000人後，股價隨之上漲。目標商店也表明需要精簡組織以利決策，優比速(UPS)裁減4萬8000個職位後，股價暴漲8%，顯示投資人普遍支持企業的瘦身決策。

然而，這股裁員趨勢已在總體經濟數據中浮現警訊。美國當前失業率自前年4月的3.4%低點，回升至今年8月的4.3%。

密西根大學民調顯示，64%消費者預期未來一年失業率將上升，遠高於一年前的32%。同時，今年8月全美僅新增2萬2000個職缺，創下近年新低。經濟學者警告，若裁員持續增加，恐掀起廣泛失業潮。

對於裁員潮是否意味勞動市場全面下滑，彼得森國際經濟研究所(PIIE)資深研究員科爾科(Jed Kolko)認為仍待觀察，畢竟美國勞工總數逾1億7000萬人。

科爾科指出，勞動力囤積的現象在高薪與科技業最為明顯，因為這類員工難以取代、流失成本高；諷刺的是，這些領域也是最可能被AI取代的產業。

科爾科強調，就算AI尚未全面取代人力，企業高層對自動化的未來充滿信心，且足以讓他們放棄囤積勞動力。

雖然AI對整體就業的衝擊仍難以量化，但它確實已開始取代如軟體開發等職位。隨著AI技術加速滲透，沃爾瑪(Walmart)、福特汽車(Ford)、摩根大通(JPMorgan)等大企業，都已預期未來將能藉自動化取代更多人力。