8歲童發揮藝術天賦 賣自製別針扭蛋

編譯尤寶琪／綜合報導
萊納斯的撲滿裡，快要被25分硬幣塞滿了。（示意圖，美聯社）
萊納斯的撲滿裡，快要被25分硬幣塞滿了。（示意圖，美聯社）

才剛上小學三年級的萊納斯．皮普邁爾(Linus Piepmeyer)，是紐約布魯克林(Brooklyn)最新的販賣機之王。

一開始只是一堂關於金錢價值和儲蓄的課，最後卻在博倫丘(Boerum Hill)社區引爆了一場小轟動。在這裡，一個有著藝術家眼光的八歲男孩，用他爸爸一時興起買來的口香糖球扭蛋機（gumball dispenser），販售他自製的紐約「大蘋果」主題鈕扣別針，圖案包括鴿子、披薩、計程車、熱狗等，再把別針裝在顏色鮮艷的塑膠膠囊裡。

到目前為止，一切都很順利。這位三年級小學生，自7月起在威科夫街(Wyckoff Street )開賣每枚50分錢的鈕扣別針以來，已經賣出了數百枚。萊納斯的母親艾莉森(Alison)開心的告訴「紐約郵報」記者，「他的撲滿快要被25分硬幣塞滿了。」

萊納斯的父親扎克(Zach)九個月前在亞馬遜買了一台扭蛋機，放在門外，藏在布魯克林一排修復一新的兩層褐砂石建築中；「它很長一段時間都閒置著，很多人一直問，『可不可把它搬走？』」扎克說，「這是個擺在我們住家前人行道上的奇怪東西。」

身為社交媒體公司@Seen的創始人、以及互動藝術展覽公司Color Factory行銷長的艾莉森表示，「在一次談話中，我們提到了自動販賣機，是個能用來展示創意和努力工作帶來收益的媒介。」

用販賣機做點事對天生充滿創意的萊納斯而言，是一個完美的企劃。

扎克說，「萊納斯總是在畫畫，他很喜歡畫漫畫。我們決定，讓萊納斯創造讓別人願意花錢購買的價值。」扎克是人工智慧平台Magical的聯合創始人。

萊納斯製作一個別針，先得用設計程式Canva將圖案製作出來，然後將設計送到印刷店進行彩色列印，再用多年來一直用來製作生日派對別針的Vevor機器，將別針壓製出來。

除了創作藝術品，萊納斯也負責行銷；他的父母表示，這是另一個很有意義的工作。

「我們在人行道上張貼標語或用粉筆宣傳這台機器時，發現行銷與銷售有直接關聯，」艾莉森說，「向萊納斯解釋這件事很有趣，而且可以讓他親身體驗。」

萊納斯利用類似圖片中的口香糖球扭蛋機，販售他自製的紐約「大蘋果」主題鈕扣別針。（...
萊納斯利用類似圖片中的口香糖球扭蛋機，販售他自製的紐約「大蘋果」主題鈕扣別針。（路透）

