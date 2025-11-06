2孩托兒費超過房貸 壓垮年輕夫妻、影響勞動力

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
在美國，兩名孩子的托兒開銷，平均超出房貸和房租。（美聯社）
在美國，兩名孩子的托兒費用平均比房租、房貸、甚至州立大學學費還高，迫使許多家長舉債度日，也讓成千上萬名女性不得不退出職場。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，身為一歲與三歲孩子的父母，德州夫婦顏妮(Dr. Yeni Abraham)與丈夫德雷．亞伯拉罕(Dele Abraham)最渴望的莫過於一夜好眠，但特別讓他們睡不著覺的原因並非孩子哭鬧，而是擔心托兒費用，他們家光托兒開銷就比房貸多出100元，「真的太誇張了，」亞伯拉罕苦笑說。

亞伯拉罕是一名物理治療師，丈夫是資訊工程師。她坦言，托兒費壓得家庭喘不過氣，有時還得帶著孩子上班。看到身邊朋友一懷孕就得趕緊登記托兒中心，讓她驚訝地說，「確實有很多需求，只是我從沒想過供給會如此之少。」

非營利組織「媽媽優先」(Moms First)創辦人暨執行長蘇賈尼(Reshma Sujani)指出，許多家庭面臨艱難抉擇，「而這些選項沒有一個是好的，因為三分之二的照護工作是由女性承擔，導致最終是媽媽們必須犧牲，她們捨棄高薪職位，甚至離開職場，」她補充說，「我們常討論房價、油價、雞蛋漲價，但若仔細看家庭預算，最昂貴的項目其實是托兒。」

面對問題的不僅是家長，托兒人員短缺也是因素之一，「部分原因在於托兒工作者薪資長期偏低，」蘇賈尼說。

隨著國內有數百萬家庭陷入這種困境，要求改革的呼聲愈來愈高，全美不分紅藍州都在嘗試找出解方，目前為止最有突破的是新墨西哥州。從本月起，新墨西哥是全美第一個為全體居民提供「免費托兒」的州，資金則是來自石油與天然氣稅收貢獻。

當然，也有人批評這項政策，認為托兒應是家庭責任而非政府義務，但這場辯論已延燒至華府並跨越黨派界線。

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員凱蒂·布里特(Katie Britt)與維吉尼亞州民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)過去在多數議題上立場相左，唯獨這件事看法一致，「由於托育費用與可負擔性問題，國家經濟每年損失高達1220億元，」布里特說。

今年，布里特與凱恩在「又大又美法」中，推動首度在25年來更新了托兒抵稅制度，同時也擴大企業為員工提供托兒補助的稅務優惠，並提高「受扶養者照護彈性支出帳戶」(dependent care flexible spending accounts)繳款上限。

凱恩表示，「我們得讓更多人知道，把條文寫進法案是一回事，但確保民眾知道並善加利用，才是真正重要。」

高昂的托兒費用迫使成千上萬名女性退出職場，在家照顧小孩。（美聯社）
