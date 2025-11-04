90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

在豪宅（McMansion）和智慧型手機 出現之前，真正的「財富象徵」其實就藏在那棟郊區的雙層小別墅裡。

最近網上有人發問，「在 90 年代，有哪些東西代表你家很有錢？」留言區瞬間掀起懷舊浪潮，所有在拍手手環（slap bracelets）與百視達（Blockbuster）時代長大的人都被喚醒了回憶。

對許多人而言，當年最明顯的「有錢標誌」莫過於下沉式客廳。那時候人人都相信，地板往下陷一階的設計象徵家境富裕。只是多年後再看，這個設計更像是一個「高級絆腳陷阱」。

從能收看迪士尼 頻道，到廚房垃圾桶能「消失」在櫥櫃裡，據雅虎 新聞網報導（Yahoo）以下是網友們票選出的那些最具代表性、又讓人會心一笑的 90 年代「富家象徵」：

10.能製冰、又能出水的冰箱

若冰箱門上有冰塊與飲水機，那可不只是冰箱，而是一個夢想。加分條件：它真的能正常運作。

9.有迪士尼頻道

在有線電視仍是神祕分級的年代，能看迪士尼頻道就是身分象徵。能從雪花畫面切換到米奇的瞬間，幾乎等同於「加入貴族行列」。

8.像迷你遊樂場的地下室

裝修完善的地下室，有懶骨頭椅與L型沙發，就足以令人稱羨。若再擺上撞球桌或大木櫃電視，那便是「達人級配置」。

7.洗完衣服有柔軟精香味

能在洗衣時同時使用柔軟精，代表著財富的味道。直到今日，仍有人在追求那個「Downy 生活」。

6.廚房中島

多出的一塊吧檯檯面，是90年代中產階級的夢想象徵。那不只是廚房，而是全家人的社交中心。

5.冷凍食品車Schwan’s定期上門

如果那輛冷凍食品車會定期停在車道上，整條街都知道這戶人家「不一般」。

4.品牌貨樣樣有

從Lunchables午餐盒、Viennetta冰淇淋蛋糕，到盒裝（而非袋裝）麥片。真正的炫富，就是從不買自有品牌。

3.小孩看不懂的家用升級

牆上吸塵口、垃圾壓縮機、對講系統。這些讓10歲小孩摸不著頭緒的設備，卻清楚宣告，「這是上流家庭的家。」

2.隱藏式垃圾桶

垃圾桶藏在櫥櫃裡，象徵高級與整潔。沒有人需要看到那包Capri Sun果汁袋。

1.地下游泳池

郊區成功的終極象徵。無論是否真的游過水，只要能在泳池邊舉辦派對，便是那個「有錢小孩」。而且，這項標誌直到今天依然成立。