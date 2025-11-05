新英格蘭海域過度捕撈龍蝦 監管新規遇阻

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
美國龍蝦在新英格蘭海域，面臨過度捕撈的問題。（美聯社）
根據最新報告，美國龍蝦自2018年以來數量就持續下降，如今在最重要的捕撈地新英格蘭海域面臨過度捕撈的問題。

「大西洋國家海洋漁業委員會」(Atlantic States Marine Fisheries Commission)10月30日表示，龍蝦在其最重要漁場的數量自2018年以來，已經下降了34%；該委員會指出，目前已認定該物種有過度捕撈的情況，並可能會推出新的管理措施，限制漁民未來對龍蝦的捕撈。

龍蝦是美國最賺錢的海鮮品種之一，龍蝦捕撈量在2010年代創下歷史新高，2024年碼頭龍蝦交易額則是超過了七億元。

但委員會在聲明中指出，近年來龍蝦數量「急劇下降」。

評估報告指出，龍蝦數量下降和過度捕撈的情況，主要發生在緬因州和麻薩諸塞州沿海的捕魚區，而這些捕魚區正是龍蝦捕撈的主要區域；報告同時也關注了新英格蘭南部地區的龍蝦數量，指出該地區的龍蝦數量，多年來一直處於枯竭狀態，至今仍未恢復。

監管機構近年來，不斷在試圖對龍蝦漁民實施新的規定，好遏制龍蝦數量下降的趨勢，但卻遭遇阻力；他們原計畫在2025年夏天，提高主要漁場的龍蝦最小捕撈尺寸，這將迫使漁民把原本可以出售的龍蝦放生。

2025年稍早，在龍蝦漁民抗議長達數個月之後，委員會決定撤回這些規定；漁民認為新規定不必要，且威脅到了他們的生計。龍蝦產業的漁民同時還面臨保護珍稀鯨類新規、應對海洋暖化和動盪的行業市場等挑戰。

美國捕龍蝦行業主要集中在緬因州。「緬因州龍蝦漁民協會」(Maine Lobstermen's Association)執行董事麥卡倫(Patrice McCarron)指出：「即使龍蝦數量從歷史最高水準下降，龍蝦漁民仍然堅定地致力於監督管理、永續做法、以及保護養活緬因州數千個家庭的漁業。」

「緬因州海洋資源廳」(Maine Department of Marine Resources)廳長威爾森(Carl Wilson)表示，該州「將繼續與業界攜手，針對龍蝦資源評估和漁業未來發展進行討論」，並且他相信「捕龍蝦行業致力於保護這些資源」。

