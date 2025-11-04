簽約享12周房租免費 租客優勢可望延續到明年

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
由於新建出租公寓供過於求，租金成長出現近年來最緩慢的幅度，全國各地租客都享受到租金優惠。(美聯社)

華爾街日報分析，由於新建出租公寓供過於求，公寓租金成長出現近年來最緩慢的幅度，全國各地租客今年紛紛獲得房租下降甚至幾個月免房租的優惠，租客占上風的趨勢可望延續到明年，甚至更久。29歲電玩遊戲程式設計師麥克基恩(Spencer McKean)在丹佛租一臥公寓，房租1575元已經三年不變，今年與房東續簽租賃合約時，更獲得兩個月免房租的優惠。

報導指出，年輕族群就業前景不穩定，更讓公寓出租市場面臨新挑戰。根據統計，20歲到24歲之間年輕人在今年8月的失業率為9.2%，是所有年齡層勞工的一倍多，如果年輕人就業前景持續走弱，愈來愈多年輕租客可能要找人分租公寓，或者搬回家與父母同住，沒辦法獨立在外租屋。

22歲的安妮卡‧尼爾森(Anika Nelson)今年5月從北達科他州立大學(North Dakota State University)畢業，原打算暑假期間與未婚夫一起搬到丹佛租房子，但找工作找了5個月迄今仍無下文。尼爾森與未婚夫本月在還沒有工作的情況下搬到丹佛，幸好全新建案的租屋公司提供簽約可獲12周免房租的優惠。她說，如果還是找不到工作，最後可能必須搬回南達科他州老家，「許多跟我一樣年齡的人現在都是這樣」。

房地產研究公司CoStar統計顯示，今年9月全國平均房租比8月價格降低0.3%，創下15年以來最大跌幅。

幾個大都會區的房東紛紛調降房租，「陽光地帶」(Sunbelt)、西部山區(Mountain West)幾州降價空間最大，其中以德州奧斯汀、丹佛、鳳凰城最為明顯。

報導指出，如今出租公寓房東估計2026年年底之前可望調高房租，或者在2027年有機會調漲房租。

先前推動租屋市場供應的能量已經漸漸消退，初階工作聘用減少，丹佛、拉斯維加斯等地就業成長趨緩。房地產投資公司Atlas Real Estate執行長朱利安尼爾(Tony Julianelle)說，先前沒有預料到就業不穩定的焦慮感竟會如此嚴重。

新冠疫情發生初期，房地產開發商抓住貸款利息低、人口遷移到「陽光地帶」趨勢的歷史機會大量推出建案，出租公寓因此出現40年來最大成長。不過，供應鏈耽擱、建築業勞工短缺等問題，使得公寓建案出現拖延，甚至在城市新公寓已經飽和的情況下，還有建案剛剛完工。

疫情期間搬到「陽光地帶」遠距上班的勞工，如今已經紛紛回歸進辦公室，川普總統限縮外國移民也使得外籍租客人數降低。

