「我被裁員了，要取消買房」 9月類似案例激增13%

記者顏伶如／綜合報導
芝加哥郊區一棟興建中的住宅。由於買家對就業前景感到憂慮，同時擔心購屋實際花費恐將超出預期，今年9月間購屋契約遭取消的案例比去年同期增加13.6%。(美聯社)
芝加哥郊區一棟興建中的住宅。由於買家對就業前景感到憂慮，同時擔心購屋實際花費恐將超出預期，今年9月間購屋契約遭取消的案例比去年同期增加13.6%。(美聯社)

為了要在田納西州納許維爾(Nashville)買房子，在公關公司任職的崔許‧達科斯塔(Trish DaCosta)五年多以來努力存錢，出價40萬元購買一棟有三個臥室的房子獲得賣家接受。不過，就在過戶之前一個月，40歲的她卻遭到裁員。得知裁員消息時，達科斯塔第一通電話就是打給房屋仲介，要求取消購屋計畫。

達科斯塔對於籌畫多年的購屋計畫破局感到難過，根據買房協議，她拿回4000元履約保證金(good-faith deposit)，但損失檢查費與鑑價費合計約1100元。

華爾街日報31日報導，買家對就業前景感到憂慮，同時擔心買房子的實際花費恐將超出預期，房地產仲介網站Redfin統計顯示，今年9月間購屋協議取消的案例比一年前同期增加13.6%。

報導指出，全國房地產市場如今呈現買賣雙方僵持不下的局面，Redfin統計顯示，今年9月間購屋協議有15%後來取消，取消案例比2024年9月增加13.6%。房地產仲介業者表示，這個現象反映了民眾對經濟不確定的擔憂，某些買房消費者到了要過戶之前突然打退堂鼓。

房地產顧問公司CJ Patrick Co創辦人夏爾加(Rick Sharga)說，房價創歷史新高，買家貸款希望可能落空，或者體認到房屋保險、房產稅等開銷可能超出預期。

由於房地產市場待售房屋數量增加，現在買家比前幾年有更多討價還價空間。從賣家的角度來看，取得房貸低利率的屋主並沒有急著賣房的壓力，這也是房價居高不下的原因，某些屋主不願降價求售，把房子從售屋市場下架。房地產資訊網站Realtor.com統計顯示，今年9月待售房屋下架(delisted)案例比一年前同期增加52%。

佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)房地產仲介葛拉夫(Bob Graeve)說，日前有客戶簽約購買一棟48萬5000元的房子，但檢查發現房子有水管破損問題，估計維修費要2萬元。賣家雖同意售價價低2萬，但買家要求降價5萬，購屋協議後來破局。

