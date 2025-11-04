我的頻道

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

房屋換手率探30年新低 每千房僅28棟易主 學者憂不利經濟

編譯周芳苑／綜合報導
全美二手屋銷售量去年跌至近30年最低點；今年以來，儘管房貸利率下降，房屋銷售持續低迷。(歐新社)
據線上房地產經紀公司Redfin最新資料，全美1至9月「房屋轉手率」(home turnover rate)創下1990年代以來新低紀錄，每1000單位住房僅28戶轉手，原因是換工作、退休或追求更大居住空間而搬家的人數大減，顯示就業市場情況欠佳、房價過高。

「房屋轉手率」是已售出房屋數量除以既有可售房屋總數的結果。一般來說，銷售數據顯示特定時期內房屋銷售量增減，而房屋轉手率可表明屋主是否長期住在同一房屋的情況。

今年全美房屋轉手率降至近30年來新低，Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，民眾長期住在同一棟房屋不利於經濟。

今年前九個月的房屋銷售轉手率比2012至2022年十年間同期平均值約下降30%。

傳統上，找到新工作或者組建家庭需要更大空間等情況發生時會促使屋主賣房並且搬家，因此，房屋轉手量減少顯示可能沒有那麼多就業流動，或者是，在當前高房價、高房貸利率下屋主負擔不起房屋買賣。

費爾韋瑟認為，人們陷入困境，便反映出經濟陷困境。目前全美勞動力市場正處於「低招聘、低解雇」狀態，房屋轉手率低與此息息相關。

美國勞工部統計稱，8月全美雇主僅新增2.2萬個工作崗位，低於7月的7.9萬個，遠低於經濟學家預期的8萬個。

受聯邦政府停擺影響，勞工部尚未公布9月全美招聘數據；但本月稍早，薪資公司ADP調查顯示，9月私營門減少3.2萬個工作機會。

與此同時，微軟(Microsoft)、通用汽車(GM)、亞馬遜(Amazon)和目標市場(Target)等多家大型公司宣布裁員計畫，而就業市場放緩不利於房屋銷售。

房屋銷售停滯的另一個因素是，許多2020、2021年以極低房貸利率購屋或進行重新貸款的屋主在當前高房貸利率不願買賣房子。

全美房地產市場2022年以來一直處於低迷狀態，該年房貸利率開始由歷史低點往向攀升；低房貸利率在21世紀初引發購屋熱潮。

全美二手屋銷售量去年跌至近30年來最低點；而今年以來，盡管房貸利率下降，房屋銷售持續低迷，9月銷售速度加快至2月以來最高點，而本周的30年房貸平均利率降至一年多來新低。

低利率有助於提振房屋購買力，但多年房價飆升，人們仍難以負擔購屋成本。過去六年，全美美國二手屋銷售價格中間值上漲53%。

