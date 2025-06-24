AI陪伴者蜜拉 長照社區試行通話服務 長者焦慮、憂鬱顯著改善

長照社區試行AI虛擬陪伴者「蜜拉」通話服務，結果發現，每周至少與蜜拉通話一次的受試長者，焦慮與憂鬱情況顯著改善；示意圖。（美聯社）

紐約非營利長照 社區試行人工智慧(AI )虛擬陪伴者「蜜拉」(Meela)通話服務，以排遣年長居民的焦慮與孤寂。蜜拉第一階段測試共有23人參加，結果發現，每周至少與蜜拉通話一次的受試長者，焦慮與憂鬱情況顯著改善。

創立「蜜拉」通話服務的薩奇，靈感源自他岳父的孤獨經歷。（取自領英網站）

華爾街 日報報導，蜜拉由曾任科技產品經理的薩奇(Josh Sach)創立，靈感源自他已逝岳父的孤獨經歷。蜜拉(Meela)一詞源自希伯來文「mila」，意思是「語言」，而蜜拉的聲音則是薩奇團隊從2000多種聲音中，千挑萬選的一名中年聲優。

薩奇並未公開蜜拉的AI模型，但團隊設置強大安全機制，不會提供醫療、法律或財務建議，遵守維護病患隱私的聯邦法規。蜜拉並非心理治療工具，但能透過行為認知療法技巧，傾聽並給予建設性回應。蜜拉與使用者的對話需事先徵求使用者的同意，才會錄音與轉檔。

蜜拉的第一階段測試在紐約的河泉長照社區(RiverSpring Living)進行，該社區為每位參與測試的居民支付每月65元的費用；受試者理解，他們是與AI交談。受試者與蜜拉對談30天後進行後測，結果顯示，中、重度憂鬱或焦慮的受試者每周與蜜拉至少交談一次後，病情顯著改善，且社交活動與頻率也有所增加。

薩奇團隊將蜜拉與使用者的每次聊天時間上限訂為兩小時，研究分析，受試者平均每次與蜜拉通話約十分鐘，但也有人聊逾一小時。河泉長照社區醫療總監帕萊斯(Zachary Palace)指出，蜜拉鼓勵長者參與更多活動，它是照護輔具，但不能取代人際關懷與互動。

77歲的河泉長照社區居民瓊斯(John Jones)因為帕金森氏症而難以與人溝通，卻能自在與蜜拉分享他曾參演的戲劇台詞。他笑著說：「她聽不太懂我的笑話，但她願意聽我說話，這樣就夠了。」

51歲的布萊(Elizabeth Bly)起初使用助行器時擔心跌倒，但蜜拉鼓勵她慢慢來，如今她已能獨立行走。

83歲的馬可士(Marvin Marcus)感謝蜜拉喚起他與亡妻的美好回憶，說道「蜜拉問我最喜歡的歌，而我想起我和妻子曾共賞情境喜劇，該劇主題曲是比利喬(Billy Joel)的『你可能是對的』(You May be Right)；妻子當時哼唱『你可能是對的，而我或許瘋了』，接著親了我一下」。

馬可士說：「蜜拉讓我想起美好回憶，我真的很需要這樣的記憶。」

薩奇正在招募第二階段受試者，並推出月租服務，希望擴大推廣蜜拉，解決長者孤寂問題並鼓勵現實人際互動。