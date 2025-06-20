他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

一個五口之家在迪士尼 樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元。根據眾生相（People）報導，X用戶@jrockandrollt 於6月16日（周一）在社群媒體上分享了一張早餐帳單的照片，引發網友熱議。

帳單顯示，他們總共花費了937.65美元，其中包括150美元的小費 。他在貼文中寫道，「和我的孩子們在迪士尼參加『公主早餐』，差點把咖啡噴出來。」

根據迪士尼樂園官網，「迪士尼公主早餐冒險」是在加州 迪士尼大加州飯店（Disney's Grand Californian Hotel）舉辦的一項沉浸式用餐體驗。賓客可享用三道式早餐，並與迪士尼公主們互動，例如參加貝兒講故事時間等活動。

這場早餐由精緻的開胃塔揭開序幕，內含龍蝦捲、玉米麵包和法式甜甜圈。主菜方面，兒童可選擇炸雞搭配米奇造型鬆餅或起司通心粉，成人則可享用紅燒牛肋排、惡魔蛋（Deviled Eggs）與松露起司通心粉。甜點部分則有泡芙、雪酪及其他精緻點心。

根據官網資訊，此體驗起價為每人142美元（適用於成人與3至9歲兒童），未含稅金與小費。

這則貼文迅速引發討論，截至6月18 日（周三）已吸引超過1550萬次觀看。

在留言區，原博主回應網友提問時表示，帳單是為兩名兒童和三名成人開立，其中一人點了一杯血腥瑪麗（Bloody Mary）。他還幽默表示，「如果我找到那隻該死的老鼠（米奇），我就要搶劫牠。」

盡管對價格感到震驚，他仍認為這筆錢花得值得，「孩子們玩得很開心，所以我覺得值了。只是當我打開帳單時，孩子們順便學到了一些新詞彙。」

他分享的餐盤照片中，有雞尾蝦、起司通心粉、蘆筍、惡魔蛋與烤牛肉，並給這頓餐點打了7分（滿分10分），「服務非常熱情周到，所有公主都是專業訓練出來的演員，花了很多時間陪孩子們。我真的很享受這次體驗。」

許多網友稱讚他是個「好爸爸」，但也有部分人質疑他的驚訝反應，「兄弟，訂位時價格就寫得清清楚楚了，如果你感到意外，那是你自己的問題。」對此，他則回應說，這頓飯並非由他訂位，他當時也沒看過菜單。

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2 — John “Rock & Roll” Tolkien (@jrockandrollt) June 16, 2025

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