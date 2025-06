他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程,光是早餐就花了近千美元;示意圖。(美聯社)

一個五口之家在迪士尼 樂園展開一天行程,光是早餐就花了近千美元。根據眾生相(People)報導,X用戶@jrockandrollt 於6月16日(周一)在社群媒體上分享了一張早餐帳單的照片,引發網友熱議。

帳單顯示,他們總共花費了937.65美元,其中包括150美元的小費 。他在貼文中寫道,「和我的孩子們在迪士尼參加『公主早餐』,差點把咖啡噴出來。」

根據迪士尼樂園官網,「迪士尼公主早餐冒險」是在加州 迪士尼大加州飯店(Disney's Grand Californian Hotel)舉辦的一項沉浸式用餐體驗。賓客可享用三道式早餐,並與迪士尼公主們互動,例如參加貝兒講故事時間等活動。

這場早餐由精緻的開胃塔揭開序幕,內含龍蝦捲、玉米麵包和法式甜甜圈。主菜方面,兒童可選擇炸雞搭配米奇造型鬆餅或起司通心粉,成人則可享用紅燒牛肋排、惡魔蛋(Deviled Eggs)與松露起司通心粉。甜點部分則有泡芙、雪酪及其他精緻點心。

根據官網資訊,此體驗起價為每人142美元(適用於成人與3至9歲兒童),未含稅金與小費。

這則貼文迅速引發討論,截至6月18 日(周三)已吸引超過1550萬次觀看。

在留言區,原博主回應網友提問時表示,帳單是為兩名兒童和三名成人開立,其中一人點了一杯血腥瑪麗(Bloody Mary)。他還幽默表示,「如果我找到那隻該死的老鼠(米奇),我就要搶劫牠。」

盡管對價格感到震驚,他仍認為這筆錢花得值得,「孩子們玩得很開心,所以我覺得值了。只是當我打開帳單時,孩子們順便學到了一些新詞彙。」

他分享的餐盤照片中,有雞尾蝦、起司通心粉、蘆筍、惡魔蛋與烤牛肉,並給這頓餐點打了7分(滿分10分),「服務非常熱情周到,所有公主都是專業訓練出來的演員,花了很多時間陪孩子們。我真的很享受這次體驗。」

許多網友稱讚他是個「好爸爸」,但也有部分人質疑他的驚訝反應,「兄弟,訂位時價格就寫得清清楚楚了,如果你感到意外,那是你自己的問題。」對此,他則回應說,這頓飯並非由他訂位,他當時也沒看過菜單。

“Princess Breakfast” at Disneyland with my kids. Almost spit out my coffee pic.twitter.com/05iO8AeCJ2 — John “Rock & Roll” Tolkien (@jrockandrollt) June 16, 2025

