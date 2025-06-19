比馬斯克「更富有」的播種王 176娃之父宣布退休

示意圖。(取自123RF)

即使是全美最知名的「生育達人」，也認為精子捐贈應有所節制。

據紐約郵報（New York Post）報導，外號「播種王」（The Sperminator）的阿里·納格爾（Ari Nagel），父親節當天正式宣布退休 ，結束17年來的捐精旅程。他共育有176名子女，跨越美國20個州、10個國家與5大洲。

「我雖然還有精力，但精子不是無限的，最好讓她們找年輕一點的，比後悔好。」即將50歲的納格爾坦言。他近期與一位22歲女子交往，並表示對方不想要小孩，自己也終於可以擺脫長年的禁慾生活。

身為紐約市立大學數學教授的納格爾，身高6呎2吋（約183公分）、藍眼睛，目前仍有5名孩子即將出生。他最大的吸引力在於從不收費，協助女性省下高額的精子銀行費用與繁瑣流程。多年來，他協助了眾多單親女性、同志 伴侶與無法生育的家庭圓夢。

他的捐精地點極為多元，包括星巴克 廁所、籃球賽現場、港務局車站甚至機場。他的第1名子女誕生於2008年，來自一位在 Craigslist上徵求捐精者的女同志，「我們用老派方式受孕，我盡量快速解決，減少對方不適。」

許多孩子的名字都與他有關，例如 Ari、Aria、Aacari、Khari、Arianna、Aries 和 Ariel。「我們是不傳統的現代家庭。」納格爾說。他自己來自一個正統猶太家庭，是七個孩子中的中間一位。

他坦言，選擇退休的原因之一是無法再平衡「陪伴」的責任。「當父親不只是捐出精子，更重要的是出現在孩子身邊。我有太多的生日、球賽和畢業典禮要參加。」

納格爾與第一任妻子分居，育有三名子女。他曾短暫與五位女性結婚，主要因宗教或法律因素，而非愛情。他目前需支付五位早期受贈者的撫養費，約佔其10萬美元年薪的一半。

「我雖然沒馬斯克有錢，但我比他更富有。」他笑說。

自2016年被紐約郵報報導後，他迅速成為焦點人物，當時他僅有22個孩子。之後，他在以色列打過官司、代言過男性生育補品，甚至在紐約郵報的網路影集裡擔任主角。

他回顧自己多年最大的犧牲就是禁慾。「你永遠不知道對方什麼時候排卵，幾乎都得保持禁慾狀態，才能確保成功率。」