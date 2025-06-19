熱浪來襲 防暑你準備好了嗎？

今年夏天的首波重大熱浪預計將於本周末席捲美國大部分地區，範圍從中西部延伸至東岸。（美聯社）

今年夏天的首波重大熱浪 預計將於本周末席捲美國大部分地區，範圍從中西部延伸至東岸。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，氣溫將飆升至華氏90多度（攝氏32度以上）。

據美國全國公共電台（NPR）報導，杜克大學熱政策創新中心主任艾希莉・華德（Ashley Ward）提醒，無論是戶外娛樂還是工作，民眾都應採取措施保持涼爽，並防範高溫相關疾病。

華德指出，「即使當地未發布高溫警報，也不代表可以掉以輕心。一個常見的誤解是，只有在熱浪發生時才會出現風險。」

極端高溫已成為美國天氣相關死亡的首要原因，但風險往往被低估。根據NOAA及專家說法，長時間暴露在高溫下可能導致「中暑前期」（heat exhaustion），這是身體發出的警訊，代表你需要立刻離開高溫環境，否則可能進一步惡化為致命的中暑（heat stroke）。

NOAA表示，今年整個夏季的氣溫預計將高於平均水準。世界衛生組織也指出，氣候變遷 正讓熱浪與酷熱夏季愈加頻繁且猛烈。

如何為高溫天氣做好準備：

1.不只看氣溫，更要查「體感溫度（Heat Index）」

不論你是要去當救生員還是參加烤肉派對，出門前請務必查看體感溫度。體感溫度同時考量濕度與氣溫，更能準確反映戶外的實際熱度。

此外，雲量、風速及活動時間也會影響風險。華德說，「若天氣潮濕又無風，即使氣溫不算高，危險性仍會升高。」例如，潮濕無風的88°F（約31°C）可能比乾燥的94°F（約34°C）更危險。

建議將戶外活動安排在清晨，避免下午最熱的時段（通常為下午3點至5點）。

2.穿著透氣、寬鬆、淺色衣物

無論是去泳池還是散步，建議穿著輕薄、透氣的衣服。棉質或亞麻布料織線較粗，透氣性佳；具備吸濕排汗功能的布料則可幫助汗水蒸發，加速降溫。

哈佛醫學院急診醫學助理教授蕾妮・薩拉斯（Dr. Renee Salas）指出，「寬鬆的衣服有助於汗水蒸發，這是人體降溫的自然機制。雖然沒人喜歡汗流浹背，但流汗其實是我們在炎熱天氣裡的好朋友。」

別忘了擦防曬乳、戴寬邊帽，防止曬傷。中奧克拉荷馬大學應急管理學者艾莉莎・普羅文西奧（Alyssa Provencio）也提醒，防曬是基本配備。

3.優先選擇陰涼與自然環境

活動地點對體感溫度的影響非常大。柏油路、混凝土等黑色地表吸熱程度高，而有樹蔭的自然環境則相對涼爽。

例如，若你是遛狗員，應選擇有樹蔭的公園步道，而非水泥路。去泳池時，也可攜帶陽傘或遮陽帳篷，減少曝曬。

4.辨識中暑前期症狀，及早處理

與朋友在戶外時，請彼此留意身體狀況。薩拉斯指出，「有時候你自己沒察覺異狀，但旁人能看得出來。」

中暑前期症狀包括：

．異常大量流汗

．頭暈、虛弱、昏厥

．臉色蒼白

．噁心、嘔吐

．極度疲倦

老年人、兒童、有慢性病病史者，以及服用血壓或精神科藥物者，風險更高。若出現上述症狀，應立刻前往有空調的室內空間，例如公共圖書館等免費開放的避暑場所。如情況未改善，需立即就醫。

5.水是最好的朋友

在高溫天氣中，隨時補充水分非常關鍵。多喝水可幫助身體製造汗液、調節體溫。

避免飲酒，特別是戶外活動時。即便在海邊喝一罐冰啤酒感覺很過癮，但酒精具有利尿作用，會加速脫水，並抑制出汗，干擾身體降溫。

6.別忘了定時休息與補水

薩拉斯提醒，「無論是工作、運動還是打球，你的肌肉活動都會產生熱量。」因此，請記得定時休息、尋找陰涼處，讓身體有機會降溫。

普羅文西奧補充，休息時更要注意補水，才能真正補足流失的水分與電解質。

7.快速降溫小技巧

．泡水降溫：若能跳進水中，能迅速降低體溫。若無法，也可將雙手或雙腳浸泡在冷水中。

．使用冷敷毛巾：將冰袋、濕毛巾或冷感毛巾敷在頸後、腋下或鼠蹊部，這些部位血管較靠近皮膚，能幫助血液快速降溫。