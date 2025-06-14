西語裔怕被ICE抓不敢出門 可樂、啤酒業績受創

川普政府大規模逮捕非法移民，許多西語裔民眾盡可能避免外出購物、用餐，竟導致諸如可口可樂等知名飲料和消費商品廠牌業績受創。(美聯社)

川普 政府大規模逮捕非法移民 ，風聲鶴唳，甚至許多持有合法身分的西語裔民眾也擔心被移民官員攔截拘捕監禁，因此盡可能避免外出購物、用餐，竟導致諸如可口可樂 (Coca Cola)、高露潔棕欖(Colgate-Palmolive)等知名廠牌業績受創。

可口可樂說，西語裔消費實力高達每年2.1兆元。該族群近來除了擔心被驅逐出境，建築等行業大吹失業風、通貨膨脹等因素也令他們減少支出。

移民暨海關執法局(ICE)突襲行動引發洛杉磯抗議、進而導致川普出動國民兵和陸戰隊後，移民愈來愈緊張；示威者表示，他們的家人因沒有合法身分而不敢出門。抗議活動已蔓延至其他城市。

全美各地的家用消費品、食品和飲料製造商、餐廳和零售商都大受衝擊，又以擁有大量西語裔人口的南部各州最嚴重，可口可樂高層說，該公司第一季北美銷售量減少3%，西語裔購物縮水是主因之一。

不僅如此，高露潔棕欖的牙膏肥皂、莫德羅(Modelo)啤酒製造商星座品牌(Constellation Brands)、以及Wingstop和El Pollo Loco等連鎖餐廳都已先後告知投資人，西語裔消費減少對其銷售業績造成衝擊。

莫德羅是墨西哥進口啤酒品牌，2023年銷量超越百威淡啤酒(Bud Light)居全美之冠。生產商星座集團稱，該品牌在美約一半顧客是西語裔，生活不安大大影響銷售，最近一季啤酒銷售下滑1%，2013年來首見衰退。

可口可樂在西語裔族群根基深厚，如今必須因應通膨和社群媒體謠言所造成的影響；該公司正致力重新贏回這一群消費者，5月間新推出英語版和西班牙語版的「人人同享」(For Everyone)行銷活動。

休士頓東北部的普拉姆格羅夫(Plum Grove)居民以西語裔為主，是純樸小鎮，移民突襲行動在當地引發恐慌；停車場經常出現移民官員，嚇跑顧客，有些家長甚至不得不讓在美國出生的孩子跑腿，外出購買生活必需品。

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