若全美自來水禁加氟化物 預估每3童就有1顆蛀牙

俄勒岡州家庭自來水。佛羅里達州和猶他州已宣布自來水中禁止添加氟化物。(美聯社)

近年來出現氟化物不利兒童智力發展的爭議，於是佛羅里達州和猶他州 宣布自來水系統禁止添加氟化物，不過最新研究顯示，若50州禁用氟化物，全美兒童蛀牙率恐暴增，牙科治療費初估五年花費98億元，10年更暴增至194億元。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，30日發表在「美國醫學會雜誌」(JAMA)健康論壇(Health Forum)報告宣稱，若全國禁止自來水添加氟化物，五年兒童蛀牙數量新增2540萬顆，亦即每三名兒童就有一顆蛀牙，而且10年蛀牙數量超過一倍、達到5380萬顆。

威斯康辛牙科協會(Wisconsin Dental Association)主席李德(Tom Reid)直言：「此龐大數字再次證明80多年來我們的主張百分之百正確，社區自來水添加適當氟化物確實可防止蛀牙。」

聯邦衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy)上任後刪除CDC口腔健康部門提供給各級地方單位的口腔衛生預算，加上佛羅里達、猶他宣布禁用，還有肯塔基、內布拉斯加和麻州 也考慮跟進。

報告撰稿人、也是麻州最大醫療保健系統Mass General Brigham內科醫師賽門(Lisa Simon)強調：「我們認為現在已經邁入研究氟化物科學證據的關鍵時刻。」

研究小組收集國家衛生與營養調查(NHANES)8484名、包括新生兒至年齡19歲兒少的口腔衛生資料，針對公共飲水系統添加氟化物以及全國飲水系統禁用氟化物此兩種模式進行研究分析，發現蛀牙治療費五年需98億元，10年則須194億元。

龐大的醫療費對於經濟弱勢兒童的影響不容小覷，賽門指出：「這實際是非常保守的估計，禁用氟化物對所有人皆有害，尤其對低收入 家庭與兒童帶來的傷害更大。」