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社安局改革：效率優先 流程簡化 部分取代真人

記者顏伶如／綜合報導
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社安局新任局長比西尼亞諾說，將讓該局任務簡化、釋放資源，但保留人際互動。（美聯社）
社安局新任局長比西尼亞諾說，將讓該局任務簡化、釋放資源，但保留人際互動。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，5月7日宣誓就職的社會安全局(Social Security Administration，SSA)新任局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)日前接受訪問時說，科技富豪馬斯克(Elon Musk)雖然離開川普總統核心圈，但馬斯克率領的政府效率部(DOGE)將對社安局改革帶來重大影響。

比西尼亞諾說，社安局將成為「以數位為優先的機構」(digital-first organization)，讓任務得以簡化、釋放資源，但將保留人際互動。他說，今後將借重效率部人員的科技與人工智慧(AI)專長，讓社安局服務專線的電話等候時間縮短，手續申辦處理時間加快，減少過度開銷，重點放在提高效率而不是員工人數。

比西尼亞諾表示，以後民眾換發社會安全卡(Social Security card)的過程將變得更加簡化，不必與真人互動，如此一來社安局就可以調度人力支援其他項目。他表示，喜歡找客服人員洽詢問題的民眾，還是能夠選擇真人互動。

報導指出，社安局離職員工說，許多同事對政府效率部人員進駐抱持懷疑眼光，因為政府效率部人員能夠跳過社安局標準作業程序，直接接觸敏感資料。最高法院6日裁定，政府效率部有權取得社安局敏感檔案。

比西尼亞諾受訪時說，美國民眾的個人資料安全無虞，政府效率部工作重點放在社安局的科技層面。

65歲的比西尼亞諾曾任金融科技暨付費服務平台費哲公司(Fiserv)執行長，也曾擔任摩根大通(JPMorgan Chase)、第一數據公司(First Data Corp)等機構高層主管。

他表示，出身私人企業的資歷，有助於領導社安局在下一個會計年度以148億預算完成科技革新。他說：「我通常很有辦法能以較少經費，完成更多任務。」

社安局負責為全美7000萬人發放每月福利，今年稍早員工總數有5萬7000人，縮編後目前剩下約5萬2000人，2010年時員工人數有6萬8000人。

政府效率部將對社安局改革帶來重大影響。圖為民眾抗議川普政府對社安局的經費和人力削...
政府效率部將對社安局改革帶來重大影響。圖為民眾抗議川普政府對社安局的經費和人力削減。（路透）

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