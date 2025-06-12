我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

靠社安金度日 78歲婦一度住車上 1天餐費僅2元

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸。圖為一名72歲男子露宿邁阿密的公園。(美聯社)
佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸。圖為一名72歲男子露宿邁阿密的公園。(美聯社)

佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸，例如78歲婦人卡洛琳以車為家，每天僅吃一餐，沐浴梳洗就去俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)提供的免費健身房。全國50歲以上居無定所的人口激增，雖然整體因素錯綜複雜，但主因就是租金太高、負擔不起。

佛州地方電視台WSVN 7News指出，5月13日當卡洛琳的故事經由媒體報導時，她已經以車為家兩個月，收入來源僅有社安金，雖然不願透露金額，不過平均退休勞工月領社安金約2000元。

卡洛琳賣掉個人家當，還是入不敷出，在無屋可住的情況下，乾脆以車為家，而且還得坐著睡，不是躺下來。幸好她有加入聯邦醫療保險，可以免費到健身房洗澡，飲水方面則購買桶裝水，每天只吃一餐，花費2.02元。

卡洛琳說，「我把這個經歷視為一段旅程，這一生我有許多不同的旅程。」

但是卡洛琳的車最近開始漏水，幸好市府暫時把她安置在旅館，同時為她尋找永久住所。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)「無家信託」(Homeless Trust)理事長布克(Ron Book)指出，無家可歸者的健康堪憂，更容易早衰死亡，而且人數有增加趨勢。

7News指出，2019年邁阿密-戴德郡年逾65歲遊民人口占8%，2024年增至14%，預估2030年更大幅攀升至22%，聯邦遊民問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)統計發現，50歲以上遊民人口增長速度最快。

「全國終結無家可歸聯盟」(National Alliance to End Homelessness)發現，2023年有13萬8000名年逾55歲中高齡者露宿街頭，占全體遊民人數20%；2020年年逾65歲老人約有500萬人生活在貧窮線以下，換言之，年收入僅有1萬2760元。

老人負擔不起房租的原因相當複雜，有人工作一輩子，但退休後卻僅靠社安金勉強餬口，統計顯示，年逾50歲國人有兩成沒有退休儲蓄。

租屋網站Zillow數據顯示，一間單臥室房屋的月租金接近1600元，許多人根本無力負擔，而且除了租金，健保費也隨著年齡調漲，迫使許多人只能在醫藥費與其他支出之間做選擇。

一間單臥室房屋的月租接近1600元，許多人根本無力負擔。（路透）
一間單臥室房屋的月租接近1600元，許多人根本無力負擔。（路透）

聯邦醫療保險 遊民 租金

上一則

社安局改革：效率優先 流程簡化 部分取代真人

下一則

婦領遺屬社安金 被追討7萬溢領福利 憂賣房才繳得起

延伸閱讀

社安金2033年恐耗盡 逾半在職人士憂心

社安金2033年恐耗盡 逾半在職人士憂心
社安署集中先查複雜申請案 恐延誤核發社安金

社安署集中先查複雜申請案 恐延誤核發社安金
這一年400萬人首領社安金 「2原因」同比增15%

這一年400萬人首領社安金 「2原因」同比增15%
老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）

健康活到85歲…「超級老人」長壽關鍵 醫師找到了

2025-06-05 02:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38
楊安澤。(路透資料照)

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

2025-06-08 10:57

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照