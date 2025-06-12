靠社安金度日 78歲婦一度住車上 1天餐費僅2元

佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸。圖為一名72歲男子露宿邁阿密的公園。(美聯社)

佛羅里達州有愈來愈多老人無家可歸，例如78歲婦人卡洛琳以車為家，每天僅吃一餐，沐浴梳洗就去俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare)提供的免費健身房。全國50歲以上居無定所的人口激增，雖然整體因素錯綜複雜，但主因就是租金 太高、負擔不起。

佛州地方電視台WSVN 7News指出，5月13日當卡洛琳的故事經由媒體報導時，她已經以車為家兩個月，收入來源僅有社安金，雖然不願透露金額，不過平均退休勞工月領社安金約2000元。

卡洛琳賣掉個人家當，還是入不敷出，在無屋可住的情況下，乾脆以車為家，而且還得坐著睡，不是躺下來。幸好她有加入聯邦醫療保險，可以免費到健身房洗澡，飲水方面則購買桶裝水，每天只吃一餐，花費2.02元。

卡洛琳說，「我把這個經歷視為一段旅程，這一生我有許多不同的旅程。」

但是卡洛琳的車最近開始漏水，幸好市府暫時把她安置在旅館，同時為她尋找永久住所。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)「無家信託」(Homeless Trust)理事長布克(Ron Book)指出，無家可歸者的健康堪憂，更容易早衰死亡，而且人數有增加趨勢。

7News指出，2019年邁阿密-戴德郡年逾65歲遊民 人口占8%，2024年增至14%，預估2030年更大幅攀升至22%，聯邦遊民問題跨部門委員會(U.S. Interagency Council on Homelessness)統計發現，50歲以上遊民人口增長速度最快。

「全國終結無家可歸聯盟」(National Alliance to End Homelessness)發現，2023年有13萬8000名年逾55歲中高齡者露宿街頭，占全體遊民人數20%；2020年年逾65歲老人約有500萬人生活在貧窮線以下，換言之，年收入僅有1萬2760元。

老人負擔不起房租的原因相當複雜，有人工作一輩子，但退休後卻僅靠社安金勉強餬口，統計顯示，年逾50歲國人有兩成沒有退休儲蓄。