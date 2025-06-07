年輕世代沉迷運彩 專家警告：賭癮成公衛危機

大西洋城海洋賭場內，賭客利用投注機對運動競賽下注。隨著運彩合法化，全美愈來愈多年輕男性不知不覺染上賭癮。(美聯社)

愈來愈多年輕人沉迷運動博彩卻渾然不自覺；隨著網路下注平台日益普及，許多年輕人將運彩視為娛樂和投資，直到難以自拔；專家示警，賭癮可能成為年輕世代的公衛危機。

「今日美國報」報導，在朋友眼中，當時26歲的德梅洛(Sam DeMello)就是個人生勝利組，他領著六位數的科技業薪水、靠健身維持令人稱羨的體格，還有一段幸福的感情，但2013年時，德梅洛的親友和女友都不知道，他正與嚴重的運彩成癮對抗；他多年後才意識到，早在接觸運彩幾周後，便沉淪其中，難以自拔。

現年38歲的德梅洛仍在康復中，他希望自己當初能早點察覺警訊。

德梅洛說：「我的朋友都告訴我：『恭喜，你戰勝了賭癮，我們以你為榮』，但我心裡總有一種不踏實的感覺，覺得自己像個騙子。」

隨著美國運彩合法化，愈來愈多年輕男性不知不覺染上賭癮。

數位博彩平台呈指數成長，加上特定年齡層的資源匱乏，許多人將博彩視為一種娛樂或投資，直到一切難以挽回。

成癮專家表示，賭癮和藥物與毒品濫用一樣嚴重，卻被廣泛誤解，且可能成為年輕世代的下一個公衛危機。

洛杉磯加大 (UCLA)賭博研究計畫(Gambling Studies Program)共同主任提摩西．方(Timothy Fong)表示：「過去七年來，賭博和運彩不僅成為常態，甚至滲透到美國文化的各個層面，年輕人從小就認為，體育娛樂形同賭博」。

專家解釋，當某種物質或行為觸發大腦的獎勵中樞，便會成癮；這種快感，例如連續中樂透，會快速釋放快感的化學物質「多巴胺」給大腦；與時推移，這種反覆的行為會壓倒大腦的獎勵迴路，從而永久改變大腦處理衝動控制、愉悅和動機的方式。

馬里蘭州 賭博成癮卓越中心(Maryland Center of Excellence on Problem Gambling)預防經理希瑟．艾什爾曼(Heather Eshleman)表示：「就藥物而言，施用者在身上注射或吸食某種物質，或以某種方式把它放進體內，但就賭博而言，這只是一種行為。」