研究：5歲前經歷父母離婚的孩子 成年後收入較低

離婚的單親家庭因為收入減少,可能被迫搬到濟機會較少的社區,間接影響孩子的未來。(美聯社)

根據5月公布的一項最新研究,父母在五歲或五歲前離婚的孩子,成年後的收入會較少,而且在青年時期就懷孕、入獄或死亡的可能性則較高。

根據麥賽德加州大學 (University of California, Merced)、美國人口普查 局(the U.S. Census Bureau)和馬里蘭大學(University of Maryland)經濟學家的初步論文指出,在離婚後,由於一個家庭被一分為二,家戶收入也通常會因此而減半,並且在接下來的10年內恐怕要掙扎著試圖恢復失去的收入,以致犧牲照顧孩子的時間;離婚的單親家庭也較可能會搬到收入較低、經濟機會較少的社區,孩子也會因此遠離沒有監護權一方的父母。

研究指出,財務資源損失、社區品質下降和因距離或為彌補收入損失而增加的工作量,導致缺乏父母的參與這三大因素,占了離婚對兒童未來影響的25%至60%。

經濟學家在論文中寫到:「這些家庭生活改變顯示,離婚不僅只是個單獨的法律事件,而是包括收入損失、鄰裡變化和家庭重組等一系列的影響,且每一項都可能會影響孩子的未來。」

研究顯示,有近三分之一的美國兒童在成年之前會經歷父母離婚。許多離婚家庭的孩子都成功達到事業的巔峰,其中就包括了前總統歐巴馬(Barack Obama)和副總統范斯 (JD Vance);范斯2021年在加州一所基督教高中的演講中,就曾感嘆現在離婚太過於容易了。

根據人口普查局數據,美國離婚率過去15年內持續下降,從2008年的10%以上,下降到2022年的7%左右。

經濟學家們的研究並無法顯示離婚對兒童情緒的影響,但一些離婚家庭的孩子表示,無論父母離婚時他們是什麼年紀,其帶來的影響都會一路跟著他們到成年。

與研究無關的馬里蘭大學社會學家科恩(Philip Cohen)表示,雖然這項研究顯示了離婚的負面影響,但並無法顯示如果父母繼續在一起,家庭生活會變成什麼樣子。