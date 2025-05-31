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佛州300磅大海龜遭撞傷 3換掃描設備才塞下

編譯周芳苑／綜合報導
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身懷六甲的Pennywise目前正在赤蠵海洋生物中心療養，等待傷勢復原後野放回大海。(美聯社)
身懷六甲的Pennywise目前正在赤蠵海洋生物中心療養，等待傷勢復原後野放回大海。(美聯社)

海洋生態團體Inwater Research Group的人員日前在佛羅里達州大西洋沿岸，發現一隻巨大的瀕危赤蠵龜(Loggerhead sea turtle)被船隻撞傷，立刻通知位於朱諾海灘(Juno Beach)的赤蠵海洋生物中心(Loggerhead Marinelife Center) 的獸醫團隊趕來援救；這隻雌赤蠵龜302磅的體重和龐大的身軀，讓救護人員吃足苦頭，但也有意外驚喜。

獸醫團隊將這隻大海龜取名為Pennywise，並將牠帶回中心治療；第一步是利用電腦斷層掃瞄(CT Scan)檢查受傷部位和情形。可是Pennywise體積太大，擠不進中心的掃描設備。於是獸醫聯絡附近的醫院Jupiter Medical Center，商借以人體電腦斷層儀為Pennywise做檢查。院方慷慨允諾，可是當海龜運抵之後，卻發現人體掃描機還是容納不下牠的身軀。

團隊很快想出第三案，將Pennywise轉院到位於威靈頓(Wellington)的馬匹診所Palm Beach Equine Clinic，這裡有專為馬匹等大型哺乳動物設計的電腦斷層掃描儀。紅海龜中心科學長兼獸醫巴倫(Heather Barron)說，這台馬匹掃描機終於容納得下Pennywise。

歷經一波三折，團隊驚喜發現，掃描圖像顯示Pennywise外殼受到嚴重鈍傷，幸好神經沒有受損，而且斷層照片顯示這隻雌海龜懷孕了，肚子裡有龜蛋。巴倫說，希望盡快讓Pennywise回到野外，順利產下這些蛋。赤蠵龜通常一個產卵季會產下好幾窩蛋。

巴倫表示，影像顯示Pennywise脊髓周圍骨骼有一些損傷，但所有神經都完好無損，是個好兆頭；醫護人員為牠注射了強效抗生素。

中心工作人員估計， Pennywise的傷勢已持續約一個月，目前傷口已開始癒合，團隊將持續觀察，確保病情沒有惡化，一旦傷口癒合得夠好，就可野放回大海。

巴倫說，Pennywise經歷的事故是典型案例，被列為瀕危動物的赤蠵龜會到海灘交配、築巢和產卵，無奈卻經常遭遇往來船隻的撞擊。巴倫強調，這些碰撞是絕對可以避免的。

佛州赤蠵龜的築巢季從每年3月1日持續到10月31日，距離海岸1哩的範圍被畫為保護區。海龜中心人員提醒船員經過時放慢速度，並注意海龜出沒。

獸醫團隊將重達302磅的赤蠵龜Pennywise安置在移動平台上，準備送進給馬匹...
獸醫團隊將重達302磅的赤蠵龜Pennywise安置在移動平台上，準備送進給馬匹用的電腦斷層掃描儀。(美聯社)

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