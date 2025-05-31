保育員穿套裝扮母熊 訓練孤兒熊寶寶 盼助重返山林

小熊剛被送到拉莫納野生動物中心時，身體虛弱。保育人員利用迷彩頭套偽裝自己，以奶瓶餵食。(美聯社)

聖地牙哥 人道協會保育員奧圖．韋爾奇(Autumn Welch)最近上班時，都會穿上皮草大衣、戴上皮手套和熊面具，打扮成一隻黑熊，以便照顧一隻兩個月大的孤兒黑熊，希望這隻熊寶寶能把她視為家人同類。

這隻孤兒黑熊寶寶於4月12日在加州 洛斯帕瑞斯國家森林公園(Los Padres National Forest)被露營客發現時，身體虛弱、體重不足，大約僅3磅重。加州魚類及野生動物保護局(California Department of Fish and Wildlife)曾試圖要讓小熊和母熊團聚，但因為母熊沒出現而宣告失敗。

照顧這隻熊寶寶的責任因此交給了聖地牙哥人道協會(San Diego Humane Society)韋爾奇團隊；該組織一直都透過小熊熟悉的家庭行為，來訓練並照顧這隻熊寶寶，希望未來能將這隻幼熊野放，讓牠重返山林。

韋爾奇穿著的熊套裝，是為了防止被救的熊寶寶與人類建立關係；為此，團隊特地將皮草大衣存放在有黑熊氣味乾草的箱子裡，且經過多次嘗試後，才找到如今使用的合適面具。

此外，在這個占地13英畝的拉莫納野生動物中心(Ramona Wildlife Center)裡，還有一隻巨大的絨毛泰迪熊「媽媽」躺在角落；身為野生動物中心營運經理的韋爾奇表示，每次小熊受到驚嚇或是單純只是想要找母親撒嬌小睡一下時，就會跑去找「媽媽」。

韋爾奇表示：「牠可能真的很想念牠的親生媽媽。」

每當穿著黑熊裝的員工進入圍欄時，熊寶寶都會把他們當作是自己的手足，和他們一起嬉鬧玩耍，並高興地吃著青草和新鮮的野花。

這隻小熊還是隻優等熊，在近期學會了在土裡挖蟲子和昆蟲，韋爾奇指出：「牠學得很快。」照顧團隊還會把其他食物放在樹枝上，讓小熊學習自己去找食物吃；讓照顧團隊感到振奮的，是這隻小熊近期開始在樹枝上打盹了；這是一種野外熊常見的行為。

「牠很小心，隨時都在觀察周圍的環境，」韋爾奇說。