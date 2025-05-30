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WSJ：「圖森未來」自駕卡車紀錄暗送中國 連募資也轉走

記者顏伶如／綜合報導
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圖森未來的自駕卡車在亞利桑納州10號州際公路實測時，行駛了80哩，車上沒有真人，寫下自動駕駛卡車紀錄。不過，該公司卻把大批相關資料傳給中國合作夥伴。(路透)
圖森未來的自駕卡車在亞利桑納州10號州際公路實測時，行駛了80哩，車上沒有真人，寫下自動駕駛卡車紀錄。不過，該公司卻把大批相關資料傳給中國合作夥伴。(路透)

自動駕駛卡車新創公司「圖森未來」(TuSimple)三年前對美國政府保證會保護智慧財產權，一周之後卻把技術分享給一家中國國營企業，凸顯華府擋不住重大技術外流。華爾街日報(WSJ)27日獨家報導指出，事件發生一年半之後，圖森未來自動結束美國業務，拍賣旗下卡車，將股票從那斯達克(Nasdaq)下市。該公司高層把向美國投資人募得的數百萬資金，轉入圖森未來在中國的帳戶，並在中國成立新事業。

圖森未來的技術移轉案例，讓美國重新調整對於與中國有關企業的監控措施。

總部位於加州聖地牙哥的圖森未來是由兩名中國企業家侯曉迪(Xiaodi Hou)、陳默(Mo Chen)創立，創業資金來自中國新浪集團(Sina)董事長曹國偉(Charles Chao)。圖森未來的自駕卡車在亞利桑納州公路實測時，行駛了80哩，車上沒有真人，寫下自動駕駛卡車紀錄。不過，圖森未來把自駕卡車的大批資料傳給中國合作夥伴。

消息人士說，川普某些幕僚對於圖森未來把大量智慧財產移轉給中國極為不滿，美國誤信中國企業保護智慧財產權的承諾，以後將加大力道，直接擋下中國支持的商業交易。

消息人士說，圖森未來案例讓商務部在今年頒布新規，禁止銷售與中國有關的網路連線車輛及零件，接下來還將針對包括重型卡車在內商業用車的頒布類似禁令。

2022年2月，圖森未來跟拜登政府簽訂國家安全保護協議，同意建立防火牆、接受美國政府管制，把事業及科技跟位於中國的員工與合作夥伴隔開，避免智慧財產流入中國。但其實在簽署這項協議時，圖森未來正把自駕卡車資料傳給中國公司。

「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)調查結果，認定圖森未來的技術分享並未觸犯國家安全保護協議，但還是以違反其他規定為由對圖森未來開罰。圖森未來以600萬和解，並不承認犯錯；侯曉迪強調，國安協議禁止外流的資訊「從未與任何人分享」。

創立自駕卡車公司「圖森未來」的中國企業家陳默在公司留影，該公司涉將技術分享給中國...
創立自駕卡車公司「圖森未來」的中國企業家陳默在公司留影，該公司涉將技術分享給中國國營企業。(路透)
自駕卡車公司「圖森未來」涉將技術分享給中國國營企業。(路透)
自駕卡車公司「圖森未來」涉將技術分享給中國國營企業。(路透)

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