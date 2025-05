WSJ：「圖森未來」自駕卡車紀錄暗送中國 連募資也轉走

圖森未來的自駕卡車在亞利桑納州10號州際公路實測時,行駛了80哩,車上沒有真人,寫下自動駕駛卡車紀錄。不過,該公司卻把大批相關資料傳給中國合作夥伴。(路透)

自動駕駛卡車新創公司「圖森未來」(TuSimple)三年前對美國政府保證會保護智慧財產權,一周之後卻把技術分享給一家中國國營企業,凸顯華府擋不住重大技術外流。華爾街日報(WSJ)27日獨家報導指出,事件發生一年半之後,圖森未來自動結束美國業務,拍賣旗下卡車,將股票從那斯達克(Nasdaq)下市。該公司高層把向美國投資人募得的數百萬資金,轉入圖森未來在中國的帳戶,並在中國成立新事業。

圖森未來的技術移轉案例,讓美國重新調整對於與中國有關企業的監控措施。

總部位於加州 聖地牙哥的圖森未來是由兩名中國企業家侯曉迪(Xiaodi Hou)、陳默(Mo Chen)創立,創業資金來自中國新浪集團(Sina)董事長曹國偉(Charles Chao)。圖森未來的自駕 卡車在亞利桑納州公路實測時,行駛了80哩,車上沒有真人,寫下自動駕駛卡車紀錄。不過,圖森未來把自駕卡車的大批資料傳給中國合作夥伴。

消息人士說,川普某些幕僚對於圖森未來把大量智慧財產移轉給中國極為不滿,美國誤信中國企業保護智慧財產權的承諾,以後將加大力道,直接擋下中國支持的商業交易。

消息人士說,圖森未來案例讓商務部在今年頒布新規,禁止銷售與中國有關的網路連線車輛及零件,接下來還將針對包括重型卡車在內商業用車的頒布類似禁令。

2022年2月,圖森未來跟拜登 政府簽訂國家安全保護協議,同意建立防火牆、接受美國政府管制,把事業及科技跟位於中國的員工與合作夥伴隔開,避免智慧財產流入中國。但其實在簽署這項協議時,圖森未來正把自駕卡車資料傳給中國公司。

「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)調查結果,認定圖森未來的技術分享並未觸犯國家安全保護協議,但還是以違反其他規定為由對圖森未來開罰。圖森未來以600萬和解,並不承認犯錯;侯曉迪強調,國安協議禁止外流的資訊「從未與任何人分享」。