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美足明星赫茲 球季住廉租公寓 淡季投資房產

編譯尤寶琪／綜合報導
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赫茲入選今年「時代雜誌」百大影響力人物。圖為他在4月25日出席紐約林肯中心的相關活動。（美聯社）
赫茲入選今年「時代雜誌」百大影響力人物。圖為他在4月25日出席紐約林肯中心的相關活動。（美聯社）

今年助費城老鷹隊(Eagles)奪得超級盃並當選最有價值球員的四分衛赫茲(Jalen Hurts)，雖然在2023年拿到價值2.55億元的巨額合同，卻仍生活得像個普通大學生。「太陽報」(The Sun)報導，赫茲在球季期間，住在新澤西州櫻桃丘(Cherry Hill)一個月2000元租金的公寓裡。

「我被選中時，我沒有買房子或之類的東西，因為我只有一個人，」這位超級巨星在2021年接受GQ雜誌採訪時表示，「我自己一個人不需要這麼大的空間，我只幫我自己租了個小公寓，你懂的，那種能讓我暫時住得舒服的地方。」

赫茲故意選租了一間單身公寓，而不是花大錢買豪華頂層公寓或寬敞的豪宅；此舉可稱為財務紀律和量入為出的典型例子。

以下是能幫助你邁向財務自由的類似方法：

根據需求定預算

有鑒於全國美式足球聯盟(NFL)每個賽季只持續約18周，像赫茲這樣的運動員，其實無需在工作地點附近置產；赫茲租房而非買房的決定，就是根據需求制定預算的最佳例子。

根據賓州大學(University of Pennsylvania)，這種預算控制技巧首先著重於確保滿足基本支出需求，例如把稅後收入的50%花在必要開支，然後20%拿來儲蓄和投資，30%用來享受像上餐館之類的小奢侈。

長期投資

雖然赫茲在球季期間選擇租房，但他在淡季時期卻是個活躍的房地產投資者。

紐約郵報(New York Post)報導，赫茲在家鄉德州翰波市(Humble)為父親購買了一套價值21萬5000元的房子，之後又在休士頓為母親購置一套房產。他在德州還擁有一棟價值600萬元、面積6000平方呎的豪宅，以及隔壁價值268萬元的房子。

雖然赫茲仍處於巔峰狀態，但如果這位超級明星運動員需要的話，這批房地產投資組合可以成為他的長期財務安全網。

長期投資包括股票、債券和房地產等。根據房地產分析網站CoreLogic數據，截至2024年第三季度，平均房主擁有約31萬1000元的房屋淨值；這筆錢能幫你支付意外開支，以及資助像是房屋裝修等大金額採購或補充退休儲蓄收入，不過動用前要先考慮其風險。

費城老鷹隊四分衛赫茲球季期間，住在2000元月租的公寓，但他也是活躍的房地產投資...
費城老鷹隊四分衛赫茲球季期間，住在2000元月租的公寓，但他也是活躍的房地產投資者。（美聯社）

房地產 德州 新澤西州

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