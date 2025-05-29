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剩1年生命 前專欄作家幫窮青年設羅斯帳戶理財

編譯廖振堯／綜合報導
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前華爾街日報個人理財專欄作家克萊門茨一年前被診罹患絕症。(取自領英網站)
前華爾街日報個人理財專欄作家克萊門茨一年前被診罹患絕症。(取自領英網站)

若生命只剩下12個月，會放縱享樂、與家人共度最後時光，還是追尋夢想？前華爾街日報個人理財專欄作家喬納森．克萊門茨(Jonathan Clements)選擇扶貧濟弱，幫助有財務困境的年輕人開設羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)。

華爾街日報專欄作家佐埃格(Jason Zweig)是克萊門茨近40年的摯友，他撰文寫下好友激勵人心的善舉。

克萊門茨一年前得知自己患有一種罕見的晚期肺癌，他的一些粉絲建議設立一個以他命名的新聞獎，但他笑著回應：「世界上已經有夠多新聞獎了，事實上太多了。」他清楚知道自己想要什麼：為從未投資過的貧困家庭年輕人開設羅斯個人退休帳戶，目標是讓他們培養終身儲蓄的習慣。

克萊門茨描述他的願景：「能給年輕人最好的禮物之一就是讓他們開始投資。他們可能沒有很多錢，但他們有很多時間。如果能讓一個人在年輕的時候進入金融市場，潛在回報是巨大的。在中產階級家庭，成為投資者的想法很容易被接受，但在較貧困的家庭，這並非日常話題，股市像是個陌生的名詞，與他們毫無關係且可能永遠不得其門而入。很多人沒有他人幫助開始投資，幸運的話這個計畫可以改變他們的現況。」

經過數個月努力，克萊門茨的粉絲和朋友們共同打造出「喬納森．克萊門茨儲蓄啟程計畫」(Jonathan Clements Getting Going on Savings Initiative)，希望該項目能夠實現這一目標。首先克萊門茨為華爾街日報撰寫過的文章已集結出版，所有收益將用於資助該項目。只要是參與波士頓地區的青年就業計畫，且來自低收入家庭、18歲以上的年輕人，該項目將提供羅斯個人退休帳戶的教育材料及開戶協助，還將隨機發送1000元作為首儲基金。研究人員將長期追蹤他們，以確定這是否有助於培養定期長期儲蓄習慣。

克萊門茨今年4月下旬告訴佐埃格，「看看這些孩子中，有多少人會立即套現、有多少人會堅持下去、多少人能從中受益，這將會非常有趣，我可能活不到那一天了，但你會。」

克萊門茨想藉羅斯個人退休帳戶，培養年輕人終身儲蓄的習慣。（美聯社）
克萊門茨想藉羅斯個人退休帳戶，培養年輕人終身儲蓄的習慣。（美聯社）

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