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航管員人手30年來最缺 FAA合作5大學培訓新人

記者顏伶如／綜合報導
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航管員的培訓過程包括利用電腦模擬畫面訓練學員。(路透)
航管員的培訓過程包括利用電腦模擬畫面訓練學員。(路透)

有線電視新聞網(CNN)12日報導，美國發生30年來航空交通管制員(air-traffic controller)人手不足最嚴重狀況，交通部聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)為了解決問題，已與五所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。

與FAA建立合作計畫的學校包括奧克拉荷馬州土耳沙社區學院(Tulsa Community College)、北達科他大學(University of North Dakota)、奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)、紐約州沃恩航太科技大學(Vaughn College of Aeronautics and Technology)、佛羅里達州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)。

參加「增強航空交通-學院培訓計畫」(Enhanced Air Traffic-Collegiate Training Initiative Program)的學生，在校上課就能獲得與聯邦航空學院(FAA Academy)等級的航管員培訓。參加計畫的學生結業之後，可以抵掉聯邦航空學院在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)園區最初五周的訓練課程，獲聘之後直接分發接受進階訓練。

航管員職缺不易填補，包括必須具備特定資格、身心狀況良好，還必須完成嚴格訓練計畫。成為擁有執照的正式航管員之前，要擁有三年在職實務經驗(on-the-job experience)。另外，航空交通管制員強制退休年齡為56歲，若要累積20年到25年資歷，大約31歲之前就要入行。

參加航管員訓練計畫的土耳沙社區大學學生蕾貝卡‧諾柏斯(Rebecca Nobles)12日就要從培訓班結業。來自德州的諾柏斯說，當初是聽到姑姑介紹才知道有這項計畫，覺得自己注重細節、擅長同時處理多項任務、在高度壓力之下表現良好等特質，可以勝任航管員任務。

對於紐瓦克(Newark)機場近來狀況不斷造成航班大亂，諾柏斯表示，已做好準備進入職場，充滿使命感要發揮所學專長，貢獻一己之力。

華府杜勒斯國際機場塔台航管員。FAA與五所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更...
華府杜勒斯國際機場塔台航管員。FAA與五所大學建立合作計畫，讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。(美聯社)

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