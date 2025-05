航管員人手30年來最缺 FAA合作5大學培訓新人

航管員的培訓過程包括利用電腦模擬畫面訓練學員。(路透)

有線電視新聞網(CNN)12日報導,美國發生30年來航空交通管制員(air-traffic controller)人手不足最嚴重狀況,交通部聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration,FAA)為了解決問題,已與五所大學建立合作計畫,讓剛畢業的大學生能更快上手進入塔台工作。

與FAA建立合作計畫的學校包括奧克拉荷馬州 土耳沙社區學院(Tulsa Community College)、北達科他大學(University of North Dakota)、奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)、紐約州 沃恩航太科技大學(Vaughn College of Aeronautics and Technology)、佛羅里達州安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)。

參加「增強航空交通-學院培訓計畫」(Enhanced Air Traffic-Collegiate Training Initiative Program)的學生,在校上課就能獲得與聯邦航空學院(FAA Academy)等級的航管員培訓。參加計畫的學生結業之後,可以抵掉聯邦航空學院在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)園區最初五周的訓練課程,獲聘之後直接分發接受進階訓練。

航管員職缺不易填補,包括必須具備特定資格、身心狀況良好,還必須完成嚴格訓練計畫。成為擁有執照的正式航管員之前,要擁有三年在職實務經驗(on-the-job experience)。另外,航空交通管制員強制退休年齡為56歲,若要累積20年到25年資歷,大約31歲之前就要入行。

參加航管員訓練計畫的土耳沙社區大學學生蕾貝卡‧諾柏斯(Rebecca Nobles)12日就要從培訓班結業。來自德州 的諾柏斯說,當初是聽到姑姑介紹才知道有這項計畫,覺得自己注重細節、擅長同時處理多項任務、在高度壓力之下表現良好等特質,可以勝任航管員任務。