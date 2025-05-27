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創辦「國會黑人黨團」 前紐約眾議員藍格94歲逝

記者顏伶如／綜合報導
在國會服務近50年的前民主黨紐約州聯邦眾議員藍格26日過世，享耆壽94歲。（美聯社）
在國會服務近50年的前民主黨紐約州聯邦眾議員藍格26日過世，享耆壽94歲。（美聯社）

在國會服務近50年的前民主黨紐約州聯邦眾議員藍格(Charles Rangel)26日過世，享耆壽94歲。來自哈林區(Harlem)的藍格聲音沙啞，以敢言形象著稱，創辦「國會黑人黨團」(Congressional Black Caucus)，是眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)第一位非洲裔主席。

藍格家屬26日透過紐約市立學院(City College of New York)發言人史坦特(Michelle Stent)發表聲明證實藍格死訊。史坦特說，藍格病逝於紐約地區一家醫院。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)發表聲明，稱讚藍格是愛國者與英雄。

藍格是韓戰退役軍人，1970年角逐紐約州聯邦眾議員時，一舉擊敗哈林區傳奇政治人物鮑威爾(Adam Clayton Powell)，從此展開國會議員生涯。後來40多年，藍格自己也成為哈林區傳奇人物，出任紐約國會代表團領袖，2007年成為具有龐大影響力的眾院歲出入委員會首位非裔主席。

後來藍格因為操守問題卸下歲出入委員會主席一職，2010年遭到眾院制裁，但繼續擔任國會議員直到2017年退休。

在紐約州及紐約市政治擁有龐大影響力的「四人幫」(Gang of Four)四名非裔政治人物裡，藍格是最後一名謝世成員。另外早前已經過世的三名成員為紐約市第一位黑人市長丁勤時(David Dinkins)、曼哈頓區(Manhattan Borough)區長沙頓(Percy Sutton)、曾任紐約市副市長及紐約州州務卿的派特森(Basil Paterson)。

民權團體「全國行動網絡」(National Action Network)領袖、非裔牧師夏普頓(Al Sharpton)發表聲明說，青少年時期就認識藍格，藍格是「真正的行動主義者」「我們一起遊行，一起遭到逮捕，一起粉刷過毒窟的房子」。

紐約市 紐約州 眾院

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