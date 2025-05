俄勒岡海底火山今年可能爆發 距海岸數百哩不會造成危險

「軸海底山」2015年噴發的熔岩(上)堆積在舊的熔岩之上。(美聯社)

離俄勒岡州 海岸約300哩的一座水下火山似乎正在甦醒。

幾十年來一直在監測這座巨大海底火山的科學家表示,近期的一連串火山活動,包括附近地區地震的增加,以及火山本體的膨脹等,顯示這座火山即將要爆發。

俄勒岡州立大學(Oregon State University)火山學家查威克(Bill Chadwick)表示,根據目前的估計,這座名為「軸海底山」(Axial Seamount)的火山,可能會從現在到2025年底之間,隨時爆發。

俄勒岡州立大學火山學家查威克認為,近期的一連串火山活動,顯示水下火山「軸海底山」即將要爆發。(俄勒岡州立大學官網)

查威克與華盛頓大學(University of Washington)和威明頓北卡羅來納大學(University of North Carolina at Wilmington)的同事,一直在使用海底感測器網路監視火山活動。

在過去的幾個月內,這些監視儀器捕捉到軸海底山活動的訊號;從3月底到4月初,研究人員每天記錄到超過1000起地震;查威克指出,火山同時也在穩定膨脹,這是火山內部充滿了熔岩的跡象。

「這座火山與在夏威夷 爆發了高流動性熔岩的火山很類似,」查威克表示,「它們通常會在爆發之間先像吹氣球一樣膨脹;在軸海底山這裡,海床則是一直在上升,這是個很重大的訊號。」

但這座火山與位在夏威夷的一些火山最大的不同,是即使軸海底山火 山真的爆發了,也不會對人類造成任何實際上的危險。

因為這座火山坐落在距離海岸數百哩之外,而且還是位於水下一公里深處;這座火山位置偏遠,即使發生強烈爆發,在陸地上也無法察覺。

「不會發生爆炸或任何其他事情,所以火山不會對人們造成任何影響,」查威克說,「就算你在火山爆發的時候,坐船跑到火山的正上方,你大概也不會察覺。」

儘管如此,這場火山仍會是一起壯觀的自然事件;根據研究人員,軸海底山火山在2015年的爆發,爆發出大量的岩漿,其中包括了一股厚達約450英尺的熔岩流(lava flow)。

查威克指出:「作為參考,那大約是西雅圖太空針塔(Seattle Space Needle)高度的三分之二;真的是很多的熔岩。」