俄勒岡海底火山今年可能爆發 距海岸數百哩不會造成危險

「軸海底山」2015年噴發的熔岩（上）堆積在舊的熔岩之上。（美聯社）

離俄勒岡州 海岸約300哩的一座水下火山似乎正在甦醒。

幾十年來一直在監測這座巨大海底火山的科學家表示，近期的一連串火山活動，包括附近地區地震的增加，以及火山本體的膨脹等，顯示這座火山即將要爆發。

俄勒岡州立大學(Oregon State University)火山學家查威克(Bill Chadwick)表示，根據目前的估計，這座名為「軸海底山」(Axial Seamount)的火山，可能會從現在到2025年底之間，隨時爆發。

俄勒岡州立大學火山學家查威克認為，近期的一連串火山活動，顯示水下火山「軸海底山」即將要爆發。（俄勒岡州立大學官網）

查威克與華盛頓大學(University of Washington)和威明頓北卡羅來納大學(University of North Carolina at Wilmington)的同事，一直在使用海底感測器網路監視火山活動。

在過去的幾個月內，這些監視儀器捕捉到軸海底山活動的訊號；從3月底到4月初，研究人員每天記錄到超過1000起地震；查威克指出，火山同時也在穩定膨脹，這是火山內部充滿了熔岩的跡象。

「這座火山與在夏威夷 爆發了高流動性熔岩的火山很類似，」查威克表示，「它們通常會在爆發之間先像吹氣球一樣膨脹；在軸海底山這裡，海床則是一直在上升，這是個很重大的訊號。」

但這座火山與位在夏威夷的一些火山最大的不同，是即使軸海底山火 山真的爆發了，也不會對人類造成任何實際上的危險。

因為這座火山坐落在距離海岸數百哩之外，而且還是位於水下一公里深處；這座火山位置偏遠，即使發生強烈爆發，在陸地上也無法察覺。

「不會發生爆炸或任何其他事情，所以火山不會對人們造成任何影響，」查威克說，「就算你在火山爆發的時候，坐船跑到火山的正上方，你大概也不會察覺。」

儘管如此，這場火山仍會是一起壯觀的自然事件；根據研究人員，軸海底山火山在2015年的爆發，爆發出大量的岩漿，其中包括了一股厚達約450英尺的熔岩流(lava flow)。

查威克指出：「作為參考，那大約是西雅圖太空針塔(Seattle Space Needle)高度的三分之二；真的是很多的熔岩。」