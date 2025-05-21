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因應氣候變遷 阿拉斯加2城今夏起發布高溫預警

編譯俞仲慈／綜合報導
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國家氣象局今年夏天起，將針對費爾班克斯與朱諾兩大城發布高溫警報。圖為民眾在安克拉治的鵝湖游泳消暑。（路透）
國家氣象局今年夏天起，將針對費爾班克斯與朱諾兩大城發布高溫警報。圖為民眾在安克拉治的鵝湖游泳消暑。（路透）

有鑑於氣候變遷加速和極端氣象災害頻傳，阿拉斯加州年平均氣溫逐漸升高，國家氣象局史無前例宣布自今年夏天起，將針對費爾班克斯與朱諾兩大城發布高溫警報。

今日美國報(USA Today)報導，數十年來阿拉斯加州氣溫持續上升，暖化速度更是全球平均值的兩到三倍，氣候危機已經到了刻不容緩地步，因此國家氣象局宣布，自今年6月1日起針對首府朱諾(Juneau)與費爾班克斯(Fairbanks)兩地發布高溫預警，提高民眾的高溫危機意識，警告也一併公布官網提供查閱。 

氣象局對費爾班克斯周邊偏遠地區訂定的預警基準為華氏75度；至於朱諾若達到或超過華氏80度也會發布預警，可能會讓美國本土其他48州嘲笑，甚至讓陽光州居民嗤之以鼻。

但是以費爾班克斯為例，自1960年以來30年的平均夜間最低氣溫增加逾華氏4度，事態嚴重，費爾班克斯阿拉斯加大學(University of Alaska Fairbanks)氣候專家托曼(Rick Thoman)指出：「不僅氣溫上升，夏季許多地區野火發生率也在增加，顯見溫度影響逐步擴大。」

阿拉斯加夏季許多地區的野火發生率正在增加。圖為安克拉治附近的野火。（美聯社）
阿拉斯加夏季許多地區的野火發生率正在增加。圖為安克拉治附近的野火。（美聯社）

研究顯示，阿拉斯加州野火季從已經從5月1日提前至4月1日，邁入21世紀以來爆發大規模野火頻率與20世紀下半葉相比，足足增加一倍，受害面積達200萬至300萬畝。

托曼指出：「就連過去鮮少發生野火的地區如今也頻頻發生野火，尤其是阿拉斯加州西南部。」

大自然保護協會(Nature Conservancy)阿拉斯加分會以當地農民與原住民的生活經驗，透過官網證實：「阿拉斯加人正在以極快速度經歷並適應來自氣候變遷的影響。」

國家氣象局資料顯示，阿拉斯加州6月至8月平均氣溫呈上升趨勢，同時研究也證實數十億隻雪蟹死亡與氣溫上升有關；還有今年3月，衛星觀測北極(Arctic)海冰覆蓋範圍降至47年來最低紀錄，比歷史3月平均減少6%。

華盛頓大學(University of Washington)與美國地質調查局(U.S. Geological Survey)專家合作的研究也發現，缺乏食物的野生動物為了尋找獵物或覓食，可能闖入人類環境帶來另一種新危機。

阿拉斯加州 氣候變遷 原住民

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