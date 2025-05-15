最具價值硬幣 雙鷹20元幣拍出1890萬 林肯小麥1分幣值百萬

1870年的20元雙鷹金幣去年拍出144萬元。（美聯社）

骨董硬幣的價值可達數百萬元，但被刻意炒作渲染，讓大家以為身邊的零錢堆中就可找到這種珍幣。

「今日美國報」報導，網路上流傳林肯總統時代的小麥一分錢硬幣(wheat pennies)價值124萬元，但其實這種珍幣很罕見。

美國稀有硬幣專家組成的非營利組織「專業錢幣行業協會」(Professional Numismatists Guild，PNG)發言人珀爾曼(Donn Pearlman)表示：「只有少數1909年到1958年間發行、背面有小麥圖案的林肯1分硬幣，被稱作林肯小麥一分幣，有機會以超過100萬元的價格售出。」

1909年到1958年發行的一分幣，背面都印有兩束小麥穗(sheaves of wheat)；此後，為紀念林肯150周年誕辰，小麥穗圖案被林肯紀念堂(Lincoln Memorial)的圖案取代。

目前最有價值的美國硬幣是一枚1933年的「雙鷹」(Double Eagle)20元金幣，它在2021年的拍賣 會上，以1890萬元的價格落槌。

稀有硬幣價格指南「Greysheet」出版商費根葆(John Feigenbaum)表示，目前依然流通、最有價值的稀有一分硬幣是1943年的銅製林肯小麥一分硬幣，其中一些硬幣是因應當時第二次世界大戰為了節省銅，而改用鋅生產的硬幣。

在極少數情況下，一些1943年的一分硬幣以100萬元的價格售出，另有一枚一分硬幣於2019年在拍賣會上，以逾20萬元的價格落槌。

身兼專業錢幣行業協會執行董事的費根葆表示，根據錢幣的保存狀況，1943年的林肯小麥一分硬幣價值落在10萬到25萬元之間。

不過，費根葆表示，擁有稀有一分錢幣類，不太能與「獲得價值10萬元獎金的彩券」相提並論。

費根葆說：「市價很高的稀有硬幣，不太可能出現在人們的零錢堆中。」