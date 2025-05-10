首例 AI生成被害人出庭陳述 「虛擬」死者對兇手表遺憾

佩爾基的姊姊表示家人對佩爾基的死感到憤怒，要求對兇手判處最高刑罰。(美聯社)

退伍軍人佩爾基(Christopher Pelkey)四年前在一次路怒事件中遭槍殺身亡。佩爾基的家人上周在亞利桑納州 法庭舉行的量刑聽證會中，首開全美先例，利用AI 人工智慧生成虛擬的佩爾基影像和配音影片，發表被害人影響陳述(Victim Impact Statement)。「虛擬」佩爾基在影片中說：「我相信寬恕，也相信上帝會寬恕。我始終相信，現在依然相信。」

受害者「影響陳述」用於量刑和假釋，是受害者講述犯罪如何影響他的生活、犯罪前後的生活對比以及犯罪如何影響他人。

「虛擬」佩爾基還對開槍兇手霍卡西塔斯(Gabriel Paul Horcasitas)說，很遺憾他倆在2021年那天是在那種情況下見面；或許來世兩人可以成為朋友。

現年54歲的霍卡西塔斯因這樁路怒殺人案，被判過失殺人罪，判刑10年半。

盡管司法系統中的AI應用範圍正逐漸擴大中，但通常只用於行政事務、法律研究和案件準備。不過在亞利桑納州，被害人可以合法使用任何數位方式提供影響陳述；此案使用AI生成影片，代表AI工具已成為證據階段之外，與法庭共享資訊的新作法。

退伍軍人佩爾基2021年前在一次路怒事件中遭槍殺身亡。其家人上周在亞利桑納州法庭的量刑聽證會中，首開先例，利用AI生成虛擬佩爾基影像和配音，發表被害人「影響陳述」。(美聯社)

審理此案的馬里科帕郡高等法院(Maricopa County Superior Court)法官朗恩 (Todd Lang)觀看影片後表示，他可以想像，遇害時37歲的佩爾基若能了解自身遭遇，應該會有同樣的感受。朗恩也提到，佩爾基的家人對佩爾基的死感到憤怒，要求對霍卡西塔斯判處最高刑罰。

被告辯護律師拉姆(Jason Lamm)告訴美聯社，聽證會結束後他們已提出上訴；上訴法院可能會權衡法官宣判是否不當依賴AI影片。

這起路怒槍擊 案發生在2021年11月13日下午，當時兩名駕駛都在紅燈前停下車來。根據紀錄，佩爾基從卡車上下來，在走向霍卡西塔斯的車時遭到槍擊。