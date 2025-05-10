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Visa推動 把信用卡交給AI代理人 上網購物、訂機票

編譯尤寶琪／綜合報導
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Visa組織希望民眾放心大膽地將信用卡交給AI助理代為購物。(美聯社)
Visa組織希望民眾放心大膽地將信用卡交給AI助理代為購物。(美聯社)

人工智慧「代理人」不只是聊天機器人。科技業花了數個月的時間向大眾推廣「AI助理」，不但瞭解使用者的需求，並能為實際位使用者完成工作。

不過到目前為止，「AI助理」收到的交辦事項還不多，國際信用卡組織Visa希望民眾能把信用卡交給AI助理來改變現況。

使用者設定預算和偏好之後，這些從ChatGPT和其他聊天機器人發展出來的AI代理人，就可以幫「主人」搜尋並購買新款毛衣、每周的食物雜貨或訂購機票。

Visa產品與策略長福爾斯陶(Jack Forestell)接受訪問時表示：「我們認為這很重要；與電子商務出現時所帶來變革的程度一樣巨大。」

Visa在4月30日宣布，與AI聊天機器人頂尖開發人員合作，包括美國公司Anthropic、微軟、OpenAI和Perplexity以及法國的Mistral，將他們的AI系統連到Visa的支付網路；Visa同時也與IBM、線上支付公司Stripe和手機製造商三星(Samsung)合作進行此計畫。先導計畫於4月30日啟動，預計將在2026年取得更廣泛的應用。

這家總部位於舊金山的支付服務公司認為，現在看起來很科幻的技術，可在不遠的未來，成為我們最日常購物任務的便利替代方案。該公司在過去半年，一直與AI開發人員合作，解決一般消費者使用前必須克服的技術障礙。

對新興AI公司來說，Visa的支持也增加了他們與亞馬遜(Amazon)和谷歌(Google)等科技巨頭競爭的機會；亞馬遜和谷歌兩家公司是目前數位商務產業的領頭羊，並正在開發自家的AI代理人。

科技業已經充分展示出了AI代理人的能力，盡管目前在現實世界中仍少見；目前多數仍是大型語言模型(large language models, LLM)的重新設計版本；LLM就是聊天機器人背後的生成AI技術，可以編寫電子郵件、總結文件或幫助人們編碼。透過大量數據的訓練，它們可以搜尋網路並提供購物的建議，但目前它們很難超越這一點。

這項新的AI計畫，是在Visa宣布讓實體卡片和卡片的16位數變得愈來愈不重要的重大改變一年後所推出的；Visa認為，自己在能讓AI代理人更簡單且可靠的取得購物所需現金的發揮上，發揮關鍵作用。

AI Visa 亞馬遜

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