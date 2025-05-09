我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

創「軟實力」一詞 曾遭川普嘲弄 美學術泰斗奈伊88歲逝世

編譯中心／綜合報導
提出「軟實力」一詞的哈佛學者奈伊曾任副國務次卿，圖為他2010年訪台演講畫面。（聯合報系資料照片）
提出「軟實力」一詞的哈佛學者奈伊曾任副國務次卿，圖為他2010年訪台演講畫面。（聯合報系資料照片）

哈佛大學7日宣布名譽教授奈伊(Joseph Nye)過世，享壽88歲。奈伊是一位多才多藝且頗具影響力的政治學者及美國政策制定者，「軟實力」(soft power)一詞便是由他所創造。

奈伊於1964年進入哈佛大學任教，曾擔任甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)院長，並在卡特與柯林頓執政期間出任政府要職。

這位新自由主義思想家共撰寫了14本書和200多篇期刊文章，研究領域涵蓋軍備管制與泛非主義等，但他最廣為人知的創作是在1980年代末期提出「軟實力」一詞。

軟實力指的是國家透過吸引力來取得主導地位的概念；相較於武力與經濟制裁等「硬實力」，軟實力包括能夠贏得他人支持的價值與文化。此一理念如今遭到美國總統川普嘲弄。

奈伊在2004年出版的著作中提到這個主題時寫道：「軟實力，是讓別人也想得到你所追求的結果，是一種吸引力，而非強迫他人。」

他舉出的例子，包括前總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)推行「睦鄰政策」後，美國在拉丁美洲的影響力日益增強；相反地，儘管蘇聯的硬實力日益壯大，莫斯科卻因為殘暴統治而失去了對東歐的控制。

川普自今年1月重返白宮以來，大幅削弱了美國的軟實力，包括取消對外援助、打壓國際學生，並試圖增加軍事開支。

奈伊今年2月接受訪問時談及他如何看待川普的第二任期時寫道：「川普其實不是很了解權力，他只把這看作是脅迫與交易。」

他透過電子郵件說：「他把短期成果誤認為長期效應。強硬的脅迫權力(例如關稅威脅)或許在短期內奏效，但從長遠來看，卻會促使他國減少對美國的依賴。」

「我們過去80年的成功，也有賴於自身的吸引力。」

但他表示，美國的軟實力過去也曾經歷過不同的周期性變化，例如在越戰期間，美國一度不受歡迎。

他寫道：「川普卸任後，我們或許能恢復一些聲望，但他已經破壞了人們對美國的信任。」

奈伊承認，單靠軟實力有其局限性。他在書中寫道：「優質的葡萄酒和起司無法保證法國的吸引力，神奇寶貝(Pokemon)遊戲的流行，也不能保證日本能達成他們希望的政策成果。」

哈佛大學學者艾利森(Graham Allison)發表悼念說：「他(奈伊)最自豪的是在卡特和柯林頓政府時期，在理智和實踐上為防止核戰爭做出的貢獻。」

川普 哈佛大學 柯林頓

上一則

全美第一州 密蘇里取消資本利得稅 反對者：只有富人受益

下一則

市值1070億 比爾蓋茲99%財富捐基金會 控馬斯克砍外援

延伸閱讀

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%
史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股

史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股
俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議
美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作