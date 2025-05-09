想轉行？先做3件事 再行動不遲

職業變動可能意味得從低階職位開始做起，或需要更多時間來找工作。（歐新社）

生活成本上升、工作機會減少再加上競爭加劇，迫使許多人重新思考自己的職業道路；無論你是剛失業、收入微薄、還是只是準備嘗試新事物，如果你正在考慮轉行，那麼你並不孤單。

但無論促使你換跑道的原因是什麼，有一件事很肯定，那就是這樣做會帶來財務風險。

「別臨時起意，」Monster.com職涯專家維琪．薩萊米(Vicki Salemi)指出，「如果你身處一個令人不快的職場，你可能會忍不住說：『我受夠了，我今天就走人。』」但薩萊米表示，從個人理財的角度來看，衝動下轉行並沒有好處。

你可能會因此失業的時間超出計畫、背負債務或被迫接受薪水較低的工作；你可能還會需要自掏腰包來學習新職業所需的技能；底線是：如果沒有計畫，轉行風險就會很高，你可能會發現自己情緒和經濟上都不堪負荷。

若你正在考慮換跑道，以下是三個你需要先做到的重要財務措施：

1.計算整體薪資需求

薩萊米指出，在換跑道前，要先弄清楚自己需要多少收入，才能支付開支。

考慮一下，你的開支在未來是否會有變動：是否計畫搬家？養寵物 ？結婚？且除了估算目標職位的平均薪資外，瞭解你的薪資在該領域的成長情況，以及獎金和其他福利是否普遍也很重要。

2.在薪資變動前削減開支

改變從事的行業可能意味著收入出現差距或薪資水平降低，尤其是在一開始的時候。你可能得從低階職位開始，或需要更多時間來找工作，或決定為新出路累積經驗而接案。所以提前瞭解並調整你的消費和儲蓄習慣，若有必要可考慮打工以增加收入。

3.若仍有收入，應先建立應急金

專家們一致認為，有財務緩衝是非常重要的。在理想的情況下，這意味著在展開新工作之前，要存下三到六個月的生活費。

註冊退休 計畫顧問兼GRANTvest金融集團的共同創辦人岡瑟(Greg Guenther)指出：「在變換工作之前，重點是要先建立短期應急基金。」