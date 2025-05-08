高齡者常用手機、電腦 減緩大腦認知能力下降

研究發現，高齡者經常使用智慧型手機、電腦或網路，可以有效降低50歲以上認知障礙的風險。（美聯社）

科學期刊「自然-人類行為」(Nature Human Behaviour)4月刊登一篇最新報告顯示，長者經常使用3C產品有助於減緩認知能力下降。

新聞周刊(Newsweek)報導，奧斯汀德州 大學(University of Texas at Austin)研究員班吉(Jared Benge)與德州貝勒大學(Baylor University)研究員史卡林(Michael Scullin)組成的研究團隊，分析57篇已發表的報告、涵蓋全球41萬1430名平均年齡68.7歲成年人使用3C產品的情況，而且所有研究皆包含認知診斷或測試。

該報告發現，高齡者經常使用智慧型手機 、電腦或網路，可以有效降低50歲以上認知障礙的風險，與過去認為3C產品會弱化老人認知能力、造成所謂「數位失智」（digital dementia）的擔憂大為不同。

英國阿茲海默症 研究中心(Alzheimer's Research UK)臨床研究負責人穆希里(Leah Mursaleen)強調：「新研究挑戰先前的研究，原以為數位技術會隨著年齡增長，降低老人認知功能，結果卻是相反，研究發現使用3C產品可能與減緩老人認知能力下降的速度有關。」

值得注意的是，研究團隊經過平均超過六年的長期追蹤，即便控制年齡、教育、收入、健康等其他生活多項變數，仍獲得一致的研究結果，證實頻繁使用科技產品的老人，認知能力下降風險較低。

英國「利物浦約翰摩爾斯大學」(Liverpool John Moores University)心理學講師布魯諾(Davide Bruno)指出：「這項研究控制很多變數，結果令人鼓舞，但我們的認知韌性很可能由基因決定，也可能使我們更容易使用科技。」

根據2020年研究指出，女性一生罹患失智症風險為37%、男性則為24%，平均發病年齡為女性83歲、男性79歲，而且約三分之二國人平均70歲時會出現一定程度的認知能力下降。