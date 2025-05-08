我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

高齡者常用手機、電腦 減緩大腦認知能力下降

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究發現，高齡者經常使用智慧型手機、電腦或網路，可以有效降低50歲以上認知障礙的風險。（美聯社）
研究發現，高齡者經常使用智慧型手機、電腦或網路，可以有效降低50歲以上認知障礙的風險。（美聯社）

科學期刊「自然-人類行為」(Nature Human Behaviour)4月刊登一篇最新報告顯示，長者經常使用3C產品有助於減緩認知能力下降。

新聞周刊(Newsweek)報導，奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)研究員班吉(Jared Benge)與德州貝勒大學(Baylor University)研究員史卡林(Michael Scullin)組成的研究團隊，分析57篇已發表的報告、涵蓋全球41萬1430名平均年齡68.7歲成年人使用3C產品的情況，而且所有研究皆包含認知診斷或測試。

該報告發現，高齡者經常使用智慧型手機、電腦或網路，可以有效降低50歲以上認知障礙的風險，與過去認為3C產品會弱化老人認知能力、造成所謂「數位失智」（digital dementia）的擔憂大為不同。

英國阿茲海默症研究中心(Alzheimer's Research UK)臨床研究負責人穆希里(Leah Mursaleen)強調：「新研究挑戰先前的研究，原以為數位技術會隨著年齡增長，降低老人認知功能，結果卻是相反，研究發現使用3C產品可能與減緩老人認知能力下降的速度有關。」

值得注意的是，研究團隊經過平均超過六年的長期追蹤，即便控制年齡、教育、收入、健康等其他生活多項變數，仍獲得一致的研究結果，證實頻繁使用科技產品的老人，認知能力下降風險較低。

英國「利物浦約翰摩爾斯大學」(Liverpool John Moores University)心理學講師布魯諾(Davide Bruno)指出：「這項研究控制很多變數，結果令人鼓舞，但我們的認知韌性很可能由基因決定，也可能使我們更容易使用科技。」

根據2020年研究指出，女性一生罹患失智症風險為37%、男性則為24%，平均發病年齡為女性83歲、男性79歲，而且約三分之二國人平均70歲時會出現一定程度的認知能力下降。

穆希里補充道：「科技如今已融入我們日常生活，令人欣慰的是使用電腦、智慧型手機和網路等數位產品可能與老人晚年的大腦健康息息相關，然而需要注意的是，該研究未能涵蓋大腦的生理性變化，也未考慮首次接觸數位技術的年齡。」

過去認為3C產品會弱化老人認知能力，造成所謂的「數位失智」。（路透）
過去認為3C產品會弱化老人認知能力，造成所謂的「數位失智」。（路透）

德州 智慧型手機 阿茲海默症

上一則

打死逃避攔檢非裔駕駛 曼菲斯3非裔警察判無罪

下一則

多吃牛魚肉、雞蛋…「膽鹼」有效降低阿茲海默症風險

延伸閱讀

Lisa在Met Gala出包 內褲印美民權運動之母挨批：沒大腦

Lisa在Met Gala出包 內褲印美民權運動之母挨批：沒大腦
天雨路滑小心跌倒 醫提醒「這些部位」最容易骨折

天雨路滑小心跌倒 醫提醒「這些部位」最容易骨折
小魚更有益健康 營養師細數6大優點

小魚更有益健康 營養師細數6大優點
為求生存大腦會主動刪記憶 長庚大學團隊研究躍上國際

為求生存大腦會主動刪記憶 長庚大學團隊研究躍上國際

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑