安心退休下修至126萬 但退休儲蓄中位數僅有8.7萬元

Z世代比其他世代更早開始籌畫退休，也最相信自己到退休時財務能準備周全。（美聯社）

退休該存多少錢這個問題一直讓人頭痛。據「西北互助人壽保險 公司」(Northwestern Mutual)最新研究指出，國人認為想安心退休，應存款項為126萬元。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，西北互助人壽保險公司調查4500多位年齡18歲或以上的受訪人後，得出這個數字。雖說126萬元對很多人似乎遙不可及，但相比去年的調查，美國人的雄心已下降不少，當時受訪人把自己的理想退休金 額定在146萬元。

西北互助研究群指出，退休儲蓄目標下降，可歸因於通膨冷卻，讓勞工對自己退休金需求預期也放緩。通膨在2022年6月疫情 時期來到高峰的9.1%，此後逐漸放緩，今年3月來到年率2.4%。

西北互助財富管理顧問魏爾克(Melinda Wilke)指出，通膨率一直在降，所以他們也看到大家對退休金儲蓄的預期不那麼緊繃。

只是絕不能說通膨已由大家的考量完全消退。樂齡會(AARP)資深政策顧問約翰(David John)指出，通膨減緩顯然是好消息，但依然見到很多人十分憂心，生怕物價又將上揚，事關他們的退休儲蓄能撐多久。

約翰另指出，社會安全制度目前每月給付超過7000萬人，其命運是很多領取社安金人士最關心的事。

盡管儲蓄多年，大多數受訪者表示，自己依然擔心退休金最後不夠用；51%受訪者表示，自己可能會用光退休儲蓄。

雖然很多勞工把自己退休儲蓄目標訂得很高，只是都存不夠。「消費者財務」(Consumer Finances)2022年調查指出，美國人的退休儲蓄中位數在8萬7000元。

談到退休，展露出世代差異，調查指出，全國最年輕世代存錢的信心最高。約63%的Z世代表示，相信自己到退休時能財務準備周全，遠高於千禧世代的54%、嬰兒潮世代的56%。最沒信心的是年齡介於45歲和60歲的X世代，只有46%對退休做好財務準備有信心。