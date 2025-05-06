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只有人類會隨音樂搖頭晃腦？海獅、鸚鵡也會

記者張聲肇／綜合報導
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15歲的加州海獅若南會隨搖滾和電子音樂的節拍晃動身體。(美聯社)
15歲的加州海獅若南會隨搖滾和電子音樂的節拍晃動身體。(美聯社)

只有人類會隨音樂搖頭晃腦？15歲的加州海獅若南(Ronan)不但能隨搖滾和電子音樂的節拍晃動身體，播放迪斯可舞曲Boogie Wonderland給牠聽，牠的腦袋隨著節拍擺動得更來勁。

佛羅里達州新學院(New College)行為神經科學家庫克(Peter Cook)研究海獅若南的韻律感，已長達十年。庫克看著牠隨著音樂節拍搖頭晃腦，表示若南的行為證明了科學家過去認為只有人類、鸚鵡和少數哺乳類動物才會隨節拍舞動身體的說法錯誤。

若南曾是海上救生隊的一員，十年前被科學家發現牠的音樂才能，從此聲名大噪。牠三歲起進駐聖克魯茲加州大學海洋實驗室，讓庫克等研究人員就近觀察、訓練、強化牠的韻律感。

這頭海獅和其他動物一起，成為科學家研究動物音感的對象，其中最有名的是舞后鳳頭鸚鵡(cockatoo)「雪球」(Snowball)。海獅、鸚鵡的音樂天分，證明科學界長久以來認為只有人類有音感的看法，經不起科學的檢驗。

若南最特殊的一點是，牠不會唱歌或有韻律地發聲，卻能隨著音樂節拍起舞。墨西哥神經生物學研究所研究員莫群特(Hugo Merchant)說，科學家一度認為，有語言能力的動物，譬如人類和鸚鵡，才有辦法辨認節拍。

多年來，有人在問，若南當年展現的音樂天賦，是曇花一現？還是真比人類還會跟著節拍晃動身體？庫克等研究人員特地為此設計了一套研究方案，研究結果發表在1日出版的「科學報導」期刊。

結論是：若南不但保持音樂天分，還與時俱進，愈來愈有音感。

研究團隊錄下若南隨著三種節拍速度晃動身體的情形。播放每分鐘112、120和128拍給牠聽，其中兩種牠從未聽過，目的是要觀察牠彈性學習的能力。研究人員另外請十名大學生也參與這項實驗，搖動前手臂配合自己沒聽過的節拍。

庫克說，若南的節拍感居然贏過十名大學生，這不但說明牠的韻律感比小時候進步，也證明牠是有能力終生學習的動物。

庫克團隊打算訓練、測試其他海獅，看看有沒有比若南更出色的「動物界音樂大使」。

科學家說若南的音樂才華與時俱進，愈來愈有音感。(美聯社)
科學家說若南的音樂才華與時俱進，愈來愈有音感。(美聯社)

庫克 加州大學 墨西哥

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